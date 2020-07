El protocolo para Cataratas prevé turnos y cupos

Martes 7 de julio de 2020

Hace ya varias semanas la intendencia del Parque Nacional Iguazú trabaja en un protocolo para comenzar con las visitas al área protegida. En un principio, el objetivo era tener diagramado los protocolos para cuando se habilitara el turismo interno y el turismo interprovincial.No obstante, el reclamo de los vecinos de Iguazú, quienes propusieron realizar caminatas recreativas en los circuitos del área de visitación del Parque Nacional y recrearse observando los saltos de la maravilla natural, puso en discusión la posibilidad. Es por ello que la semana pasada, el intendente del parque, Sergio Acosta, elevó una nota solicitando al gobierno provincial que aprobará el protocolo. Este documento, sin embargo, debe ser elevado a la Administración de Parques Nacionales, que tendrá la última palabra para la apertura y utilización del espacio público para las caminatas recreativas.“Nosotros elevamos el documento, pero aún no recibimos la aprobación del Ministerio de Salud de Misiones. Una vez que recepcionemos los documentos, tendremos que elevar a Buenos Aires y esperar la aprobación”, indicó Acosta a El Territorio.Según dieron a conocer, el protocolo para que los iguazuenses disfruten de las caminatas recreativas es bastante estricto, solamente podrán ingresar al parque 200 personas por día distribuidas en turnos que serán dados por el Parque Nacional Iguazú para garantizar el distanciamiento social y solamente se habilitaran los sábados y domingos.Se trata de una prueba piloto en la que el acceso será sólo por el circuito superior. El objetivo es comenzar a coordinar cómo será la nueva forma de visita del parque, ya que por una cuestión sanitaria y de distanciamiento social, no se podrá recorrer por cuenta propia y sin acompañamiento de un guía de turismo.En la primera etapa no habrá locales comerciales abiertos dentro del área publica del parque. En lo que respecta a la posible apertura de Cataratas, Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal, indicó: “Las expectativas son muy altas, realmente una luz de esperanza”.Hasta el momento no se ha confirmado la fecha de apertura, no obstante sostuvieron que se llevan adelante las gestiones necesarias para la apertura del atractivo lo antes posible tras el anuncio realizado el domingo por el gobernador, Oscar Herrera Ahuad.Emprendedores turísticos de El Soberbio se reunieron ayer con el Comité de Crisis y concejales y presentaron un protocolo y un petitorio, para que en caso de que se dé la apertura del Parque Nacional Iguazú, también se pueda trabajar en el Parque Provincial Moconá.