El programa Barbijo Rojo no se aplicará en Misiones

Martes 31 de marzo de 2020 | 18:15hs.

Barbijo rojo. Esas serán las palabras claves para que a partir de mañana la mujer que está sufriendo violencia pueda avisar en las farmacias que necesita ayuda y quien atienda ese pedido dará aviso inmediato a la Línea 144. Aunque en Misiones esto no se aplicará, debido a que las farmacias de la tierra colorada no pertenecen a la asociación que organiza esta iniciativa.





Se trata de una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) y la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), en el contexto de la emergencia por la pandemia de coronavirus, para que en caso de que la persona en situación de violencia por motivos de género o algún familiar o persona cercana solicite el barbijo rojo, el personal farmacéutico responderá que aún no cuenta con el producto y solicitará los datos de contacto. Con esa información se comunicará a la Línea 144 para que se aborde el caso.







¿Porqué en Misiones no?





Según explican desde el sector, las farmacias misioneras están federadas en otra institución, así como pasa con otras provincias. "Para aclarar, la Línea 144 no brinda asistencia, es una línea telefónica de nivel nacional, que recibe la información y la deriva a los dispositivos existentes en cada provincia, con lo cuál se alarga el circuito y se demora el procedimiento. Misiones cuenta con la Línea 137", aclaran en un comunicado que firman la Federación de Farmacias de la República Argentina, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Misiones, la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencias del Ministerio de Gobierno, y el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones.







Además sostienen que "el programa prevé que el personal de farmacias tome decisiones para las que no tiene preparación, como cuál es el perfil de riesgo en un vínculo violento, para determinar si se le da o no a la persona un panfleto. Las farmacias no tienen ni han tenido ningún tipo de capacitación al respecto, y si bien como instituciones estamos dispuestas a trabajar juntas en nuevas propuestas a futuro, consideramos inviable este programa así como está planteado, al menos para la provincia de Misiones".



"Nuestra preocupación central es la generación de una expectativa inviable en población en riesgo que realmente puede estar necesitando, que no va a encontrar el apoyo que busca en una farmacia, y que por el contrario puede quedar expuesta. Solamente 4 distritos en el país cuentan con un servicio como la Línea 137. Misiones dispone del dispositivo más completo, además de alcance provincial. Prioricemos nuestras herramientas. No aportemos a la desinformación", concluyen.