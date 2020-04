El primer paciente infectado de Chubut ingresó al país por Puerto Iguazú

Jueves 16 de abril de 2020 | 08:55hs.









Este miércoles por la noche, el intendente de esa localidad, Sebastián Balochi, aisló a su Gabinete y anunció el cierre de las oficinas para una "desinfección integral". Balochi confirmó que tanto él como funcionarios y personal administrativo "se encuentran en buen estado de salud". Y adelantó que será obligatorio en esta ciudad el uso de barbijos. Luego de confirmarse el primer caso de esa provincia se dio a conocer que el infectado tomó mate con su padre de 96 años, pagó impuestos y se reunió con funcionarios en el municipio de Sarmiento, una pequeña localidad rural ubicada 160 kilómetros al oeste de Comodoro.Este miércoles por la noche, el intendente de esa localidad, Sebastián Balochi, aisló a su Gabinete y anunció el cierre de las oficinas para una "desinfección integral". Balochi confirmó que tanto él como funcionarios y personal administrativo "se encuentran en buen estado de salud". Y adelantó que será obligatorio en esta ciudad el uso de barbijos.





La esposa del hombre de 62 años relató el recorrido que realizaron desde su regreso de Brasil hasta el diagnóstico de Covid-19 que se conoció en la noche del martes. La mujer aseguró que llegaron a Comodoro el pasado 23 de marzo. Sin embargo, el regreso desde Buzios había comenzado el 21.



Contó por otra parte que en su caso no registra síntomas como así tampoco los primos que viajaron con ellos a Brasil, "Me dicen que puede ser porque él es más grande. Mi marido fumó mucho durante toda su vida. Tuvo dos infartos el año pasado y puede estar más débil, puede ser por eso".





Consultada sobre cómo y dónde pudo haberse contagiado, la mujer manifestó: "Calculo que en el aeropuerto de Río de Janeiro. Había gente descontrolada, personas que golpeaban mostradores. Eran multitudes de personas para entrar al baño. Nosotros andábamos con alcohol en gel, nos compramos los barbijos".





Por último, la esposa del paciente explicó que el hombre "llegó al sanatorio (La Española) por una neumonía. Lo internaron por eso, no por coronavirus. Ayer recién nos enteramos" del diagnóstico. Aseguró que él está bien. "Me hace videollamadas, no lo puedo ver pero hablamos. Necesita tranquilidad".





Finalmente y un dato no menor es que el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, informó que el paciente "cumplió con el aislamiento correspondiente, se realizó el rastreo epidemiológico y todos los contactos estrechos serán sometidos al hisopado". El paciente evoluciona favorablemente y "cumple 72 horas sin fiebre", reveló el funcionario.

El primer paciente confirmado con coronavirus en Chubut ingresó al país por la localidad de Puerto Iguazú según manifestó su mujer en medios radiales, "nos quedamos una noche parados en la frontera con Iguazú. Al otro día tomamos vuelo a Buenos Aires. Ahí hicimos noche y el lunes 23 estábamos en Comodoro cumpliendo el aislamiento, del cual no salimos ni un día".