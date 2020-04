El primer infectado del virus en Misiones recibió el alta médica

Sábado 18 de abril de 2020

En horas de la tarde de ayer, el Ministerio de Salud Pública de Misiones confirmó que el primer infectado de coronavirus recibió el alta médica. Se trata de un posadeño de 71 años de edad que venía de una zona de riesgo, más precisamente de España, quien además presentaba antecedentes de hipertensión arterial.Debido a que cumplió con las pautas terapéuticas según protocolos y su buena evolución clínica con exámenes complementarios acordes, fue externado a su domicilio donde permanecerá aislado con controles ambulatorios.El gobernador Oscar Herrera Ahuad publicó dos fotos en su cuenta de Twitter en las que se ve al paciente saliendo del Hospital Madariaga, donde permaneció 27 días internado hasta ayer.“Yo me sentí todo el tiempo acá un ser humano. Más que una persona enferma me sentí un ser humano absolutamente cuidado. Yo me voy agradecido como un enfermo recuperado y como un ser humano cuidado. Estamos en las mejores manos y prueba de ello es que yo esté acá. Es una experiencia muy dura, hay que tomar esto muy en serio”, expresó el paciente en declaraciones a la prensa.El hombre había reportado su situación como lo establece el protocolo, sometiéndose -junto a su esposa, que también había viajado- a aislamiento preventivo obligatorio en su domicilio.Días después de su arribo al país, tuvo un cuadro febril por lo cual fue testeado. La muestra fue enviada al Instituto Malbrán, de Buenos Aires, dado que por entonces Misiones no realizaba los estudios.Fue distinto en las confirmaciones siguientes, ya que desde el sábado 28 de marzo, el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) comenzó a procesar las muestras, de manera que ante la sospecha de un enfermo, los resultados están durante el día.Si bien se considera importado, los que siguieron fueron encuadrados por el parte epidemiológico oficial como “nexo epidemiológico”.