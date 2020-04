El primer caso positivo de Covid-19 en Chubut se contagió en Brasil

Miércoles 15 de abril de 2020 | 13:00hs.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, informó hoy que se detectó el primer caso de coronavirus en esa provincia, en un hombre de 62 años que había regresado de Brasil y permanecía en aislamiento."Alrededor de las 22 horas de anoche se completó el análisis de un caso sospechoso que se reportó como positivo en Comodoro Rivadavia, se trata de un paciente que provino de Brasil y que ya estaba en aislamiento", dijo Puratich en diálogo con Télam.El funcionario indicó que "la persona tiene 62 años y está en buen estado de salud; no está con respirador y permanece internado en la clínica La Española de Comodoro Rivadavia".Además, señaló que "resta analizar los hisopados realizados a familiares que mantuvieron contacto con el hombre infectado, en particular a su esposa que es el vínculo más estrecho porque los dos estaban en aislamiento".Puratich consideró que "hasta ahora veníamos sin casos pero siempre lo dijimos, esto iba a pesar y ahora hay que seguir con los mismos cuidados del primer día".Por su parte el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, aseguró que "no nos sorprende esto porque era algo para lo cual estábamos preparados, nos iba a llegar y así ocurrió"."Lo que cambia ahora es en lo psicológico porque la gente comenzará a percibir que la pandemia no está lejos, no la miramos como que es un problema de otro sino que lo tenemos aquí", afirmó el funcionario.Comodoro Rivadavia es la ciudad más importante de Chubut con alrededor de 250.000 habitantes, donde tienen su asiento las principales empresas de servicios petroleros que operan en toda la comarca del golfo San Jorge.El subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, Alejandro Costa, confirmó el primer caso de coronavirus en la provincia de Chubut durante el reporte sobre la evolución del coronavirus esta mañana.