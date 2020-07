El presidente ratificó su postura frente a los acreedores externos

Cristina Fernández elogió al ministro Martín Guzmán

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer una videoconferencia en la que dialogó con Susan Segal, coordinadora general del Consejo de las Américas, el influyente foro empresarial en Estados Unidos y América Latina. Al otro lado de la pantalla se contó con la presencia de más de 1.000 empresarios y políticos que tenían fuertes expectativas por lo que serían sus palabras.En ese contexto, el mandatario argentino les envió un mensaje a los bonistas y expresó: “Confío en que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo y les pido que ayuden a la Argentina a salir de esta postración”.Fernández repitió ante la audiencia -entre los que se encontraban fondos de inversión involucrados en la negociación de la deuda- que el Ministerio de Economía no cambiará su propuesta de pago y que la oferta presentada por la Argentina a los bonistas extranjeros será la última para la negociación abierta hasta el 4 de agosto, e insistió en “el esfuerzo” que hace el país “cuando la pandemia nos sigue golpeando”.“No es un capricho, es sensatez. Es no estafar a nuestros acreedores prometiéndoles algo que no podemos cumplir”.“La Argentina es un país con mucha riqueza no explotada adecuadamente, que necesita de la asociación del estado y el capital privado. Eso no quiere decir ser socio, sino que el estado genere las condiciones para que el capital privado invierta”, dijo el presidente, quien mencionó el avance de acuerdos con Chile para el uso de sus puertos para el comercio con el Pacífico y un plan de obras de conectividad en todo el país.Asimismo, dijo que más que un plan económico lo que prefiere es fijarse objetivos y “que lo que hagamos cumpla con eso”.“La Argentina tiene un problema de deuda: tenemos que desendeudarnos. Tenemos que acumular reservas y para hacer eso el camino es exportar más y, para hacer eso, tenemos que tener un precio del dólar competitivo. Y, para lograr eso, necesitamos un superávit comercial y, para ello, que el equilibrio fiscal se sostenga”, aseveró Fernández.Si bien reconoció que en este momento el gobierno está haciendo “un enorme esfuerzo” para asistir a los sectores más golpeados por la crisis, afirmó que su meta es “construir un sistema económico más sólido”.“El objetivo no es vivir con déficit, el objetivo es superarlo”, sentenció.El presidente también recordó que existen recomendaciones internacionales, aprobadas por la ONU, para dirimir deudas soberanas y que “están para cumplirlas”. “Están escritas y nosotros estamos respetando las normas que el consenso mundial aprobó. Si el mundo decide cambiarlas, asumiremos ese cambio, pero no podemos cambiarlas sobre la marcha”, sentenció Fernández en el único tramo en el que cambió el tono cordial y diplomático de su disertación.“Para nosotros la deuda es un fuerte condicionante, pero estamos buscando un modelo de desarrollo que no postergue a más gente. Es imposible pedirle a un país, con un 40 por ciento de pobres, un esfuerzo más. La forma de sacar a esa gente de la pobreza es a través de la inversión privada que genere producción y empleo”, subrayó Fernández, quien insistió en que la pandemia permite repensar el capitalismo para alejarse de la lógica financiera.“Tenemos que construir un sistema económico más sólido, que distribuye más equitativamente, que no deja a nadie afuera”, cerró el jefe del Estado.