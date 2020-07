El presidente propuso “consolidar una justicia independiente”

Jueves 30 de julio de 2020

En otra parte de su exposición, el presidente dijo que durante el gobierno de Mauricio Macri la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “quedó en un manto de sospecha” por intervenir en causas judiciales” y “el principio de inocencia en juicio se vulneró”.





La oposición volvió a dar la espalda En línea con el rechazo en bloque del martes, consensuado tras el encuentro virtual que los principales dirigentes opositores mantuvieron con la presencia del ex presidente Macri, diputados de Juntos por el Cambio volvieron a darle la espalda ayer a la presentación del proyecto de reforma judicial y la convocatoria a un consejo asesor destinado a revisar, entre otras cuestiones, la integración de la Corte Suprema, el punto más resistido de la coalición opositora. “Analizaremos con máximo rigor la reforma, tal como lo hicimos en 2013 cuando se anunció la ‘democratización de la Justicia’, aquel intento burdo de politización de la misma. Ese antecedente nos exige ser sumamente firmes en la defensa de la independencia de la Justicia”, aseguró Mario Negri, el jefe del interbloque opositor en la Cámara baja, en sus redes sociales. “Nosotros consideramos que la reforma judicial puede tratarse en otro momento, pero la economía y la seguridad no pueden esperar”, remarcó, por su parte, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO.



Juristas evaluaron de manera positiva el anuncio

El anuncio realizado ayer por el presidente Alberto Fernández sobre el proyecto de reforma judicial que enviará al Congreso fue recibido de manera positiva por varios juristas, que manifestaron su expectativa ante el tratamiento que la iniciativa recibirá en el parlamento.



“Me pareció un discurso moderado, en la misma línea del de la asamblea parlamentaria. Hay cosas en las que todo el mundo va a coincidir, en el sentido de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial”, sostuvo el dirigente radical, abogado y ex juez Ricardo Gil Lavedra en diálogo con Télam.



El ex diputado nacional valoró también que el presidente “rescató la idea del fortalecimiento de la Justicia federal del interior que es una idea del Programa Justicia 2020, del gobierno pasado”, que consiste en crear más cargos de jueces federales en las provincias para evitar que cada uno tenga competencia múltiple.



El presidente del Consejo de la Magistratura y juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, calificó el anuncio presidencial como “una buena idea”, aunque planteó que será importante conocer de dónde surgirán los recursos económicos para concretar las modificaciones propuestas.



Sobre la idea de licuar el poder de los jueces de Comodoro Py al elevar su número, Lugones señaló que es una “idea interesante” y remarcó que durante el último tiempo “lo que ha ocurrido es la intromisión de la Justicia en temas políticos y esto abre la posibilidad a generar un cambio”.



El abogado Roberto Carles señaló que el anuncio realizado por Fernández es “el paso que había que dar” en el sentido de “resolver la concentración de poder del fuero penal federal que es algo que viene de la década del ‘90 (vinculado a causas de corrupción) y que en los últimos cuatro años se usó para perseguir a opositores”.



La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, definió el anuncio como “correcto en líneas generales” y remarcó que el presidente enunció cuáles son las cosas “más cuestionadas” como “las prácticas de conflicto de competencias del fuero civil y comercial y federal con el contencioso administrativo federal”.



Además, opinó que el mandatario hizo una “muy correcta la revisión histórica”, con un “duro análisis de lo que fue la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri”.



Detalles del proyecto La reforma judicial que presentó ayer el gobierno hace énfasis en el reordenamiento y en la ampliación de la justicia federal en todo el país y crea un Consejo Consultivo de juristas, transfiere la competencia penal a la Ciudad de Buenos Aires y fija una serie de “reglas de actuación” para los magistrados federales.

Justicia Federal Penal

Se fusionan los 12 juzgados penales federales con los 11 en lo penal económico y se duplican para llegar a 46 tribunales en el nuevo esquema de la Justicia Federal Penal, que estará ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

Se aplicará un sistema de subrogancias para ocupar los nuevos juzgados con intervención de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

El presidente aclaró que “la conformación de esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del juez natural: la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces que actualmente las estén tramitando”.

El proyecto propondrá la unificación de las cámaras de apelaciones y la ampliación del sistema de justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías.

La iniciativa propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.

Junto a los nuevos juzgados federales, en paralelo, el gobierno impulsará la implementación gradual en todo el territorio del Código Procesal Penal Federal.

