El presidente propone un referendo constitucional - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

Un día después de no poder evitar a fuerza de detenciones, amenazas y vallas policiales una nueva protesta multitudinaria, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, propuso ayer convocar a una consulta popular para decidir si la ex república soviética redacta una nueva Constitución, tras 26 años ininterrumpidos de su gobierno.Las elecciones del 9 de agosto desataron una crisis política inédita en el país luego que Lukashenko fue reelecto otra vez con más del 80 por ciento de los votos, un resultado que la principal candidata opositora, Svetlana Tijanovskaya, hoy en el exilio, rechazó al igual que cientos de miles de personas que desde entonces salen a las calles de Minsk, la capital, para reclamar nuevos comicios y hasta la renuncia del mandatario.Lukashenko se reunió ayer con el presidente del Tribunal Supremo, Valentin Sukalo, y, tras el encuentro, aseguró que el país no puede volver a la Constitución de 1994 después de estas tres semanas de históricas protestas.“Me gustaría ver cambios que hagan avanzar nuestra sociedad”, sostuvo y adelantó que una mera reforma constitucional no sería “un movimiento hacia delante”.No es la primera vez que el mandatario propone una nueva Constitución para salir de una crisis, ya incluso aseguró que después de tener una Carta Magna moderna se podrá convocar a elecciones.