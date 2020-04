El presidente prometió ayuda a muchos intendentes del país

Domingo 19 de abril de 2020 | 02:00hs.

Con Macrón Antes de la comunicación con los intendentes de todo el país, el presidente Alberto Fernández mantuvo una comunicación telefónica con su par de Francia, Emmanuel Macron.

Según se informó desde la quinta presidencial de Olivos, Fernández transmitió al presidente francés su preocupación por lo que sucede en Europa en general y en Francia en particular, y le recordó su compromiso de solidaridad con los franceses.

Fernández también agradeció el acompañamiento de Francia a la propuesta argentina ante el FMI y en el Club de París.

“Hay que pensar en una nueva estructura económica para el mundo y poner sobre ella la solidaridad”, agregó.

Macron agradeció la preocupación de Fernández y le transmitió su felicidad por volver a hablar después del positivo viaje, en febrero pasado, para luego hablar del impacto de la pandemia.

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer desde la residencia de Olivos una videoconferencia con intendentes de distintos puntos del país, para analizar las medidas que el gobierno nacional lleva adelante en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19. De ese encuentro virtual fue parte el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto.En forma previa, el presidente recibió un llamado de su par francés, Emmanuel Macron (Ver Con Macron).El mandatario nacional, en comunicación con los jefes comunales de todo el país, les garantizó que el Estado nacional irá en apoyo de quien lo necesite.Les planteó a los intendentes que “nadie se salva solo” y agradecer por el acompañamiento y el esfuerzo que están haciendo en medio de la actual pandemia.“Vamos a ir en socorro, quédense tranquilos que vamos a ayudarlos con lo que plantearon, en todo lo que necesitan. Tenemos que seguir trabajando juntos porque de este problema no se sale de a uno”, reiteró el mandatario.“Estamos haciendo las cosas bien”, precisó Fernández, al tiempo que recordó que “estamos en una pandemia. No tenemos un problema económico, tenemos un sistema infeccioso que se multiplica”.El mandatario estuvo acompañado por el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, Fernando Navarro; el jefe de asesores Juan Manuel Olmos y el vicejefe de asesores, Julián Leunda.En la videoconferencia, el mandatario escuchó atentamente el informe de los jefes municipales sobre la situación en cada distrito, además de tomar notas de los principales puntos.Luego les pidió precisiones sobre algunas materias específicas que le planteaban, y recibió “el respaldo unánime a las medidas adoptadas por el gobierno nacional para cuidar la salud de los argentinos”.Mientras tanto, hay muchas expectativas de cómo seguirá la cuarentena. Como informó ayer El Territorio, a partir de mañana l gobierno nacional habilitará la reanudación de ciertas actividades productivas, a pedido de algunas provincias y en el marco de una “cuarentena administrada”, avalada por las autoridades sanitarias y diseñada para la tercera fase de la cuarentena que se cumple desde el lunes 20 de marzo.Se espera para las próximas horas la resolución nacional para habilitar nuevos rubros en todo el país.A su turno, el intendente Lalo Stelatto enumeró las tareas de prevención que lleva adelante.Le manifestó al presidente que en Posadas el gobierno municipal que dirige tiene dos frentes sanitarios al mismo tiempo: el de evitar la propagación del coronavirus y el de la lucha contra el dengue.En tal sentido consideró necesario, fondos para llevar adelante obras de saneamiento, fundamentales para lograr una mejora sustancial en la calidad de vida de los posadeños. En ese sentido, consideró de vital importancia contar con obras de canalización de arroyos, agua y cloacas.Otros de los temas planteados, tal como viene insistiendo el gobierno de la provincia, es los problemas históricos de asimetrías existentes entre los recursos que se perciben en materia de coparticipación federal.Más aún en este momento de contexto de parálisis económica, como sucede con todos los principales comercios de la ciudad. A pesar de la brusca caída en la recaudación, le dijo el intendente al presidente, en Posadas la comuna sigue brindando todos los servicios.El mandatario nacional, además de agradecer por el esfuerzo a todos los intendentes del país, insistió la importancia de mantener la cuarentena y agradeció el esfuerzo de todos para lograr achicar la multiplicación de contagios.“Estamos haciendo las cosas bien y eso nos da fuerzas para seguir actuando como lo estamos haciendo. Les pido que no bajemos los brazos” afirmó.