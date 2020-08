El presidente pidió extremar esfuerzos en el caso Facundo

Domingo 16 de agosto de 2020

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, reveló ayer que le encomendó a la ministra de Seguridad Sabina Frederic que “extremen” los esfuerzos “para saber qué fue lo que pasó” con Facundo Astudillo Castro, quien permanece desaparecido desde el 30 de abril tras salir de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro.El jefe de estado también aseguró que su gestión será “inflexible” con la violencia institucional.“Estoy hablando mucho con la mamá de Facundo y le he encomendado a la ministra de Seguridad que por favor extremen todo para saber qué fue lo que pasó. La Policía está para cuidarnos y no para ejercer violencia sobre nosotros o para hacer cosas peores sobre nosotros”, afirmó el primer mandatario a radio La Red.Fernández sostuvo que le “preocupa muchísimo” los casos de violencia institucional que fueron cometidos en distintas provincias y que después de “tantos años de democracia” todavía se continúe “discutiendo esto”.“Esto lo estamos discutiendo porque alguna vez alguien lo condecoró a (el policía Luis) Chocobar y la lectura que hicieron las fuerzas de seguridad es que ese era el modo, por eso nos pasó esto”, señaló el presidente.Y agregó: “Nosotros no vamos a condecorar a alguien que actúa así, ni vamos a condecorarlo ni vamos a dejarlo impune”.Fernández recordó otros casos de violencia que involucraron a policías en Tucumán y en Chaco a los que “públicamente” criticó y señaló que si en el caso de Facundo también hubo un acto similar de “violencia institucional de una policía, hay que ser inflexible”.Si bien el caso de Facundo Astudillo comenzó a investigarse como una búsqueda de paradero de la Justicia ordinaria de Bahía Blanca, hace poco más de un mes el expediente pasó a pedido de la familia del joven a la Justicia Federal, ante la posibilidad de que se trate de una “desaparición forzada” en la que están involucrados efectivos de la policía bonaerense.En los últimos días de la investigación, encabezada por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, un peritaje telefónico reveló la existencia de dos fotos del documento de identidad de Facundo en el teléfono de una agente de policía del Destacamento de Mayor Buratovich que lo interceptó el día de su desaparición, a pesar de que otros efectivos que declararon dijeron que el joven manifestó que llevaba una licencia de conducir como única identificación.“Estaba en el teléfono de Jana Curuhinca y se contrapone con lo que dice el policía (Alberto) González, de Teniente Origone, que Facundo le dijo que no tenía DNI y sólo le mostró el carnet de conducir. Evidentemente hay una contradicción: o Facundo le mintió o González miente”, dijo el viernes el letrado Leonardo Aparicio a la agencia de noticias Télam.El abogado sostuvo que la hipótesis de la querella es que el joven de 22 años nunca llegó a estar con ese policía de Origone.A pesar de la insistencia de los abogados que representan a la madre de Facundo, Cristina Castro, de que el joven fue desaparecido por esos policías, en los últimos días la justicia federal les dio un nuevo revés al rechazar la detención de cuatro efectivos sospechosos.La jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, coincidió con el fiscal Ulpiano Martínez y rechazó el miércoles último el pedido de detención de los efectivos Mario Gabriel Sosa, Siomara Flores, Curuhinca y González, al considerar que no hay elementos suficientes en la pesquisa para apresarlos.La jueza ya había rechazado el 4 de agosto un primer pedido de detención respecto a Sosa y a Curuhinca, quienes fueron quienes retuvieron por primera vez a Facundo cerca de las 10 de la mañana del 30 de abril cuando caminaba por la ruta 3 a pesar del aislamiento obligatorio por el coronavirus, y hasta se fotografiaron con él.Respecto a Flores y a González, la jueza Marrón rechazó el pedido de la querella de que sean detenidos porque considera a esa decisión “prematura” en esta etapa de la investigación.“Comparto los argumentos analizados por el titular de la acción penal para rechazar el pedido de detención de Flores y González”, dijo la magistrada y agregó que “corresponde destacar que a criterio de la suscripta toda la prueba reunida refuerza los relatos” que esos policías “profirieron al declarar como testigos”.El pedido de recusación del fiscal Ulpiano Martínez pedido por la familia del joven y que cuya audiencia iba a realizarse la semana que pasó fue suspendida y se espera que se ponga nueva fecha.El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) se constituyó en Bahía Blanca para participar de la investigación en la búsqueda de Astudillo Castro.El joven fue visto por última vez el 30 de abril cuando salió de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca en pleno aislamiento y la familia sospecha que se trató de una desaparición forzada en la cual participaron efectivos de la bonaerense.