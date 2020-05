El Presidente defendió la cuarentena: "No es un sacrificio porque nos estamos cuidando"

Viernes 22 de mayo de 2020 | 07:50hs.

El presidente Alberto Fernández aseguró en su visita a Tucumán que "el Estado está presente" en la atención de las personas que contrajeron coronavirus, y circunscribió a los gobernadores la decisión de habilitar nuevas actividades durante la nueva fase del aislamiento obligatorio por la pandemia.Fernández habló durante una conferencia de prensa que ofreció junto al gobernador Juan Manzur, en su segundo destino de la primera gira por el interior del país desde el inicio de la cuarentena dispuesta el 20 de marzo."No todos tienen la misma suerte", evaluó el Presidente sobre la posibilidad de nuevas aperturas económicas en los distritos y citó, por ejemplo, "los asentamientos poblacionales más grandes", donde "el problema es más agudo, como Buenos Aires y el Gran Buenos Aires"."El Estado está presente donde alguien tienen un síntoma y lo aísla para atenderlo; así las posibilidades de contagio disminuyen", expresó Fernández, quien aclaró que "queda en los gobernadores qué actividad se abre y cuál no", cuando le preguntaron sobre cómo sería la nueva fase de la cuarentena obligatoria.Además, planteó que "hacer cuarentena no es un sacrificio porque cuidarse, cuidar la salud de uno y de los otros no es un sacrificio". Esto puede entenderse como una señal para la extensión del aislamiento, en principio hasta el 7 de junio.Por otra parte, el mandatario ratificó que su gobierno no asumirá "ningún compromiso con la deuda que postergue a los argentinos", y aseguró que la economía del país volverá a "levantarse" como en 2003, una vez que pase la pandemia de coronavirus. Lo hizo al encabezar un acto junto al gobernador Gerardo Zamora en Santiago del Estero.Consultado sobre el avance de las negociaciones por los pagos de la deuda con los acreedores privados, el jefe de Estado expresó: "El gobierno hizo una oferta con mucha sensatez y rigor; la idea es garantizar poder cumplir lo que asumimos como nuevos compromisos y responde a una lógica de crecimiento de la Argentina".“En estos días que leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana (por el viernes), me pregunto por qué se mienten así, si estamos en default desde antes de diciembre, solamente que no lo escriben, lo ocultan”, advirtió Fernández en Santiago.En ese sentido, el Presidente advirtió que la “economía no es una ciencia exacta" sino "una ciencia humanista que nació para distribuir mejor la riqueza entre los hombres”, y garantizó que su gobierno trabajará para que "rápidamente la economía se ponga en marcha" una vez que se haya superado la emergencia sanitaria causada por la pandemia, como ocurrió a partir del 2003 tras la crisis social y económica del 2001.En su viaje, Fernández estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill.