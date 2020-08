El presidente acompañó los festejos de San Cayetano

Sábado 8 de agosto de 2020

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que la Argentina “debe dejar de ser el país de unos pocos”, como el que “soñaron” los que los precedieron en el gobierno, y manifestó que tiene que ser “de todos y todas”, al participar de un acto virtual de movimientos sociales en la festividad de San Cayetano.“No podemos vivir en este capitalismo del descarte, en el que un grupo vive bien, otro grupo padece”, advirtió y manifestó: “Llegué al gobierno de la mano de ustedes y sé el compromiso que tengo con cada uno de ustedes”. El jefe de Estado destacó: “Quise estar presente acompañando a todas las organizaciones sociales que tanto hicieron estos años para que los argentinos no padezcan necesidades.Por otra parte, Fernández dijo ayer que no se puede “seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento” de las cárceles del país, al inaugurar 364 nuevas plazas y otras obras en tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicadas en Florencio Varela, Magdalena y San Martín.“La sociedad ha ido abandonado poco a poco el problema carcelario”, afirmó el mandatario al encabezar, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, un acto -por videoconferencia- desde la residencia de Olivos.En ese marco, Fernández dijo que, “si en las cárceles ponemos más camas y les damos la posibilidad de estudiar y de prepararse para el día de mañana, estaremos dando mejores condiciones sociales para el futuro”.“No queremos que quien delinque no cumpla el castigo que merece. Queremos que ese castigo tenga las condiciones humanitarias que el mundo y la sociedad moderna reclama”, señaló.