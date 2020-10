El premio Nobel de la Paz fue para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020 | 15:30hs.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), agencia de las Naciones Unidas (ONU), que el año pasado ayudó a 100 de los 700 millones de personas que sufren hambre en el mundo y en este 2020 vio agravarse este problema por la pandemia del coronavirus, obtuvo el Premio Nobel de la Paz.El Comité Nobel noruego premió al PMA "por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, la prevención de su uso como arma de guerra y su contribución en la mejora de las condiciones de vida en zonas de conflicto".El año pasado 135 millones de personas sufrieron hambre severa, el número más alto "en muchos años" expresaron desde el comité al anunciar al ganador.Destacaron que el hambre se agravó este año por la pandemia de coronavirus y el PMA mostró una "impresionante habilidad" para aumentar sus esfuerzos en países con conflictos armados como Yemen, Nigeria y Sudán del Sur, donde la situación ya era grave.En una conferencia de prensa posterior al anuncio, la presidenta del comité, Berit Reiss-Andersen, resaltó que los retos planteados por la pandemia "refuerzan" los motivos para premiar al PMA y dijo que espera que este reconocimiento ayude a aumentar la atención sobre la necesidad de que todos los países contribuyan a solucionar el problema del hambre.La elección del ganador no despertó controversia y generó reacciones mayoritariamente positivas hacia un premio para el que sonaban la Organización Mundial de la Salud (OMS), la activista medioambiental sueca Greta Thunberg y organizaciones de defensa de la libertad de prensa.Es la duodécima vez que el Nobel de la Paz premia a alguna agencia de la ONU, a la propia organización matriz o a alguno de sus secretarios.El PMA, creado en 1961 en Roma como un programa experimental de tres años, se mostró "conmovido" por el reconocimiento a su trabajo.El galardón "es un poderoso recordatorio para el mundo de que la paz y el hambre cero van de la mano", expresó su director ejecutivo, el estadounidense David Beasley, desde Niamey, la capital nigerina."Es un reconocimiento conmovedor al trabajo del personal del PMA que arriesga su vida todos los días para llevar alimentos y asistencia a cerca de 100 millones de niños, mujeres y hombres hambrientos de todo el mundo", sostuvo Beasley, citado por la agencia de noticias EFE.Por su parte, Gina Casar, subsecretaria general de la ONU para el PMA, destacó que son conscientes que el trabajo que hacen no es suficiente."Hoy estamos beneficiando a 100 millones de personas, pero no es suficiente. Sabemos que hay 690 millones de personas que padecen hambre", subrayó.Asimismo, recordó la labor que viene haciendo desde hace más de 60 años el PMA, "la agencia humanitaria que más esfuerzo hace por el hambre en el mundo"."Estamos presentes en más de 80 países que generalmente presentan conflicto, y trabajamos mucho para evitar esta espiral de conflicto-hambre", agregó la italiana.Además, destacó que la pandemia de coronavirus agravó la situación y que eso supone un nuevo desafío para el PMA."Obviamente con la pandemia de la Covid-19 tenemos que retomar con mucho mas entusiasmo nuestras labores. En cuanto el virus tocó tierra pusimos en marcha una nueva operación de emergencia para dar asistencia de tipo logístico a muchas organizaciones", explicó Casar."Somos la organización de logística por excelencia y toda la parte de programación sufrió un cambio para mejorar nuestras técnicas de llegar a las personas tomando en cuenta que la vida es diferente con el coronavirus", agregó.El PMA recibirá los 10 millones de coronas suecas (1,1 millones de dólares) con que está dotado el premio de la Paz, al igual que el resto de los Nobel.El de la Paz es el único de los seis galardones que se otorga y se entrega fuera de Suecia, en Oslo, por deseo expreso de Alfred Nobel, ya que en su época Noruega formaba parte del reino sueco.La ronda de ganadores de los Nobel, que este año serán entregados en diciembre en formato reducido por la pandemia, se cerrará este lunes con el de Economía.