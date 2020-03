El precio del alcohol en gel aumentó un 150 por ciento

Sábado 28 de marzo de 2020 | 05:00hs.

Por Facundo Alzaga deportes@elterritorio.com.ar

Muchos productos que habitualmente no son de venta masiva se fueron agotando en los últimos días debido a los cuidados que toma la población para protegerse del coronavirus.

Un claro ejemplo de esta situación poco habitual se da en las ferreterías industriales y en las casas de productos de limpieza, que en su gran mayoría se fueron quedando sin insumos y elementos de protección como consecuencia de la gran demanda.

Uno de los productos más solicitados por estos días es el alcohol en gel, un insumo que aumenta su precio semana a semana y en algunos lugares el pote de 500 centímetros cúbicos pasó de valer 150 a 380 pesos. Un claro ejemplo de esta situación se puede observar en un reconocido local posadeño de ventas de productos de limpieza, que en los días previos a la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno vendía los 500 centímetros cúbicos a 240 pesos y que esta semana tiene ese mismo producto a 380. En tanto que el de 900 centímetros cúbicos cuesta 560 pesos.

Vale recordar que antes de que comience todo el problema que se vive con la pandemia ese mismo recipiente (el de 500 cc.) tenía un valor de 150 pesos.

Debido a la gran demanda y para evitar los sobreprecios, hace algunos días el gobierno nacional congeló el precio del alcohol en gel por 90 días.

Ante esta medida, Alejandro Garzón Maceda, titular de Defensa del Consumidor en Misiones, avisó que al email defensadelconsumidormisiones@hotmail.com los clientes pueden informar estas irregularidades.

Se debe detallar cuál es el comercio, producto, dirección, el precio que tenía y el actual. “Si tienen alguna foto o ticket es mejor, porque si no hay precisiones no podemos relevar todos los comercios y no hay forma de controlarlo. En caso de comprobarlo se labra el acta puntual”, avisó.

Pero a diferencia del alcohol en gel, los insumos de protección personal que se venden en las ferreterías industriales se mantienen más o menos dentro de los valores habituales.

En una recorrida por algunos de los negocios más importantes de este rubro en la capital provincial, El Territorio consultó y los trabajadores coincidieron en que, a pesar de la gran demanda, los precios siguen igual.

“Lo más económico se vendió todo de entrada. Eran los barbijos y las antiparras de línea económica. Los barbijos tienen precios variados, había de 50, de 100 y hasta de 300, los más caros que teníamos nosotros en este local”, comentó uno de los empleados de Ferretería Americana SH, que está ubicada sobre la avenida Uruguay al 4300.

“En tres o cuatro días se vendió todo, ahora sólo nos quedan algunos lentes y guantes. Tenemos pedidos más barbijos, pero no hay remarcación en los precios. Se mantuvo el mismo precio que estaba antes de que comience el problema con el coronavirus”, aseguró el trabajador.

Por otra parte, contó que una de las particularidades que vivieron en ese local es que cambiaron los clientes. “En estos días vinieron muchos médicos a buscar insumos. Lo más caro eran los protectores de acrílico, que estaban 2600 pesos. Son elementos que suelen usar los cortadores de pasto”, explicó.

Otro de los negocios consultados por este medio fue la Ferretería Industrial Eldo Aguilar, en el que también informaron que los barbijos tienen un valor aproximado de 300 pesos. En ese comercio también se puede conseguir guantes de latex, delantales, mamelucos, protectores faciales y antiparras.

En la Ferretería Casa Gabardini la situación es muy similar a la de las dos anteriores: en los últimos días incrementaron considerablemente sus ventas en estos productos conservando los mismos precios que hace algunas semanas atrás.

En este comercio aún quedaban algunos de los barbijos más económicos, que cuestan 30 pesos.

“En este momento nos están quedando aproximadamente 50 unidades de barbijos, que es lo último que nos queda. También tenemos unos barbijos con filtros especiales que están arriba de los 2 mil pesos, estos generalmente se usan para trabajar con gas o con polvo”, explicó César Rotela, encargado del local ubicado en avenida Uruguay 3102 en Posadas.

“Tenemos muchos clientes nuevos que vienen porque quieren protegerse del coronavirus. Si uno quiere protegerse con barbijo y gafas, que es lo más básico, aproximadamente con 200 pesos se puede comprar esas dos cosas”, aseguró el comerciante, quien coincidió en el tema de los precios.