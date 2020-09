El posteo de Ivana tras el accidente de Estevanez - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020

A fines de agosto, Sebastián Estevanez sufrió un grave accidente doméstico al explotarle en el rostro un bidón de alcohol, cuando intentaba enceder un fuego. El actor se quemó tanto el rostro como la parte superior del cuerpo. Ahora, está en proceso de recuperación.En plena pandemia de coronavirus y en cuarentena, Ivana Saccani fue el gran sostén del actor y quien lo acompañó en el proceso de las curaciones, en el ámbito íntimo. Sin embargo, pese a su bajísimo perfil, la modelo recurrió a Instagram para dedicarle un conmovedor mensaje a su marido, padre de sus dos hijos, Francesca y Benicio.“Así, juntos siempre en lo que nos toque vivir, en las buenas y en las malas vamos para adelante. Sos una persona increíble, con un corazón enorme, que siempre está pensando en los demás, en cómo ayudar. Admiro tu fortaleza para ver siempre lo bueno ¡y lamento tanto este momento que pasaste! Pero todo nos deja un aprendizaje y nos hace mas fuertes. Te amo con todo mi corazón, y más @sebastian.estevanez. Gracias a todos por los mensajes, gracias a Dios se está recuperando bien”, escribió Ivana, resaltando su amor por Sebastián y las positiva manera que tiene el actor para afrontar los problemas.Ese mismo día, pocas horas antes al mensaje de Ivana, Sebastián Estevanez dio detalles de su accidente y de su estado de salud: “Agradezco a mi familia, amigos y quienes me enviaron mensajes y me llamaron por teléfono en unos de los momentos más difíciles de mi vida. Tuve un accidente doméstico, hace 18 días, en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y las manos. Por suerte, no le pasó nada a mis hijos, ni a Ivana y estoy cada día mejor. ¡Hace dos días que ya no tomo antibióticos ni analgésicos!”.