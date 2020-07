“El policía me dijo ‘te va a salir $10 mil’, le pasé y guardó en su bolsillo”

Lunes 13 de julio de 2020

Por Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar

Los requisitos para ingresar a Misiones El lunes 29 de junio el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció que todas las personas que quieran ingresar a la provincia deben contar con un certificado que acredite que no tienen Covid -19, con la condición de que se haya sido emitido 48 horas antes.

A los viajeros también se les ofrece la posibilidad de testearse, aunque para ello se tiene que abonar una suma de 6.500 pesos.

Esos requisitos se sumaron a los que ya se habían implementado anteriormente en la provincia.

Entre ellos la obligatoriedad de tener domicilio legal en Misiones, es decir que figure en el DNI, y contar con el salvoconducto emitido por la Policía de Misiones.

Además de ello, todos deben comprometerse a hacer a cumplir un estricto aislamiento durante catorce días.

Cámaras de seguridad. Eso podría ser una de las claves para que la Justicia Federal determine la veracidad de una grave denuncia que un hombre de 42 años hizo contra efectivos de la Policía de Misiones que custodiaban el ingreso a la provincia sobre ruta 14.El hombre, oriundo de Paraguay, manifestó que efectivos le pidieron 10.000 pesos para hacerlo ingresar a la provincia. Venía con su pareja - originaria de de San Gotardo - desde Burzaco, provincia de Buenos Aires, donde ambos tienen domicilio. La causa se tramita en el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la jueza Verónica Skanatta.Justamente en la presentación el denunciante relató detalles de la secuencia y expresó, más allá que estaba advertido sobre las consecuencias de mentir, que los registros de las cámaras de seguridad iban a confirmar su relato. Aunque también serán importantes los libros de guardia.Como informó El Territorio en su edición del último sábado, la situación salió a la luz en un control realizado por Gendarmería Nacional sobre la arteria mencionada, a la altura de Cerro Azul. El hombre y la mujer se movilizaban en una camioneta tipo furgón Peugeot Partner con valijas y perros.Manifestaron hacia dónde se iban y que habían mandado todas sus pertenencias un mes antes. Tenían un permiso nacional para movilizarse por mudanza, pero a los uniformados les pareció raro que les hayan dejado entrar siendo que ninguno tenía domicilio en la provincia.Por eso se les preguntó cómo habían hecho. Entonces, según detallaron fuentes de la fuerza consultadas por este medio, terminaron señalando voluntariamente que habían pagado una suma de 10.000 pesos a los efectivos provinciales en el Paraje Centinela, límite provincial en jurisdicción de la localidad de San José.Ante la irregularidad los federales dieron aviso a la Justicia, que ordenó que sean trasladados al cruce de San José, donde se les abrió una causa por incumplimento del DNU y además se le consultó si querían hacer la denuncia correspondiente. El ciudadano expresó que sí y se la tomaron.Este medio accedió de forma exclusiva a la presentación. En ella el denunciante expresó que tanto él como su pareja llegaron a la provincia de Misiones el 9 de julio a las 10 de la mañana. Y entonces empezaron sus problemas.Manifestó que su permiso de viaje expiraba ese mismo día a las 14.30 y que por eso estaban ingresando a la tierra colorada con lo justo. Además consignó que se habían hecho un certificado en un sanatorio - figura el nombre del nosocomio en el documento - el 6 de julio y los resultados, negativos para ambos, fueron entregados el día 8.Pero los efectivos de la Policía - siempre según la denuncia - “no escucharon” y le dijeron que estaba imposibilitado de ingresar porque no tenía domicilio en la provincia. El hombre dijo que su intención era radicarse en Capioví junto a su pareja, que era albañil y había perdido su trabajo, pero los efectivos no accedieron.Agregó que en un momento se quedaron los dos solos y el uniformado le dijo que “lo iban a arreglar” el día siguiente, pero que estacione su auto a unos 100 metros del control, lejos de los vehículos que allí llegaban. Obedeció y buscó un lugar. Tras un largo viaje, tuvo que dormir en el vehículo.Lo que se sospecha es que querían que sus documentos expiren.El denunciante declaró que al día siguiente, cerca de las 9 del 10 de julio, se acercó “un policía” - sin especificar si se trataba que le ordenó orillarse- y le manifestó que le iba a salir 10.000 pesos para ingresar. Especificó que extrajo el dinero pensando que era para un nuevo hisopado, pero que el funcionario lo guardó en el bolsillo y le dijo que espere una seña.El ademán del efectivos policial se concretó minutos después, el hombre encaró el control y finalmente pasó sin ser detenido nuevamente. Al ser consultado si sabía quiénes eran los efectivos que participaron en la maniobra describió que el que recibió el dinero tenía un uniforme azul mimetizado, lo describió físicamente pero explicó que no le pudo ver la cara por el tapabocas.Relató que habría actuado con al menos otros cuatro colegas. También le preguntaron si alguien había visto la “transacción”, pero señaló que en ese momento su mujer no estaba.Por orden judicial una copia de la denuncia fue entregada a autoridades policiales. Informantes manifestaron que autoridades de la Dirección de Seguridad Vial estuvieron en el lugar para ponerse al tanto de lo sucedido. Este medio consultó el viernes y en la víspera con autoridades de la fuerza, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuestas.Según pudo establecer este medio, desde el Juzgado Federal de Posadas ordenaron en un principio que la pareja sea escoltada hasta el límite provincial para que abandonen la provincial, pero luego se dio marcha atrás. Una médica del puesto le hizo los hisopados a ambos y pudieron ingresar a lo que será su nueva tierra.