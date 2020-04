El Pocho Lavezzi confirmó romance tras los rumores de ‘icardeada’

Lunes 20 de abril de 2020

Desde hace una semana circulan rumores sobre el romance entre el futbolista Ezequiel Pocho Lavezzi y la modelo brasileña Natalia Borges, en medio de acusaciones de su ex pareja Yanina Screpante acerca de que él le había “icardeado” la pareja a un amigo, en alusión a que le había “robado” la novia. A través de Instagram, primero él y luego ella confirmaron el romance.

Primero fue el futbolista quien compartió desde las stories una imagen en la playa, junto a la modelo desde Saint Barth, la exclusiva isla caribeña, desde donde eligieron compartir la noticia de su amor. Ella, por su parte, no se quedó atrás y republicó la foto de su pareja pareja agregándole la palabra “hot”, es decir “caliente” o “sexy”.

Hace una semana, el periodista Lío Pecoraro había compartido fotografías de Pocho y su novia, antes de confirmar su relación, en las que aparecían usando el mismo sombrero y en el mismo destino. El rumor se hizo más y más fuerte, al punto de que Yanina Screpante, la ex del Pocho, salió a hablar del tema y aseguró que le había “icardeado” la novia a un amigo. “La re conozco porque estuvimos de vacaciones los cuatro juntos. (...) No me extraña que el Pocho haga esto, si estuvo con la novia de Nacho Viale (en referencia a Lucía Pedraza), que se la pasaban comiendo juntos, eran súper amigos. (...) En fin, que haga lo que quiera, problema de él. Le vendrá el karma”, dijo.

Por otra parte, él se encargó de dar su versión de los hechos y, sin confirmar el romance, le respondió a uno de sus seguidores en Instagram sobre los dichos de su ex. “No amigo, pero dejá que hablen. Ni los amigos, ni la vida me eligen los demás. De mis amigos sigo siendo amigo”, escribió.



Gesto solidario

Por otro lado, el ex delantero de la selección argentina de fútbol fue noticia ayer por mostrar su costado solidario con su ciudad natal. En esta oportunidad, su gesto se dio en medio de la pandemia por el coronavirus.

El futbolista que jugó en San Lorenzo y el Napoli de Italia donó 5 millones de pesos en alimentos a personas en situación de vulnerabilidad social de Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe​, para que puedan paliar los efectos de la crisis económica derivada del Covid-19.

“El miércoles me llamó Ezequiel y me dijo que quiere darle una mano a la gente del barrio: ‘fijate porque quiero donar cinco millones’”, contó Diego Lavezzi, de 44 años, presidente del Club Coronel Aguirre y quien maneja los emprendimientos de “Pocholo”, como lo conocen en la zona de la ciudad pegada al extremo sur de Rosario. “Eran las 3 de la mañana y ya no pude dormir. Al otro día hablé con el (empresario Lucio Di Santo) de (el supermercado mayorista) Micropack y con el intendente (Alberto Ricci) porque no queremos que esta donación de Ezequiel sea utilizada políticamente”, añadió según refleja la agencia Télam.

“Hacemos esto público porque no queremos que sea utilizado, en el club hicimos la obra más importante de Gálvez con el estadio, donde le damos trabajo como albañiles a un montón de pibes, y a 20 de ellos les conseguimos trabajo en la Municipalidad”, siguió el hermano mayor del jugador.

La donación consiste en 7.500 bolsones de alimentos, que constan de aceite, fideos, arroz, galletitas, leche en polvo, azúcar, puré de tomates y yerba, que la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez se encargará de repartir el próximo fin de semana entre los sectores vulnerables afectados por la pandemia de coronavirus.