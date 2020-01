El Pocho desmintió affaire con Calu Rivero

Miércoles 15 de enero de 2020

Verano y los romances comienzan a surgir, así empezó a correr el rumor que vincula sentimentalmente a Calu Rivero con Pocho Lavezzi. Pero la pregunta de los paparazzi no se hizo esperar.

A través de Twitter, Lío Pecoraro recordó que esta no es la primera vez que se dice que el ex futbolista tiene mucha onda con la actriz. “Ya se conocían... Hubo rumor hace años. Ahora, nuevamente, los vinculan. ¿Le creemos a Pocho Lavezzi? Mandó mensaje, ¡lean!”, escribió.

Y publicó la conversación que tuvo con el exfutbolista. “¿Estás saliendo con Calu Rivero? Te pregunto para no decir algo que no es... Y como corre esa bola”, le consultó el periodista. Divertido, Pocho negó el romance: “Ja, ja, ja, ja. No estoy saliendo con nadie”. Pero Lío volvió a la carga: “Ella fue a tu fiesta de cumpleaños, ¿la invitaste vos? Estás al tanto de que para todos esta es la pareja del verano...”.

Lejos de ofenderse, Pocho se volvió a reír. “Ja, ja, ja, ja. Vino a mi fiesta, así como también vinieron otras personas”, aclaró.