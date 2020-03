El PJ llamó a la unidad nacional y brindó todo su apoyo al gobierno

El PJ expulsará a Miguel Pichetto

El presidente del Partido Justicialista de Río Negro, Martín Soria, confirmó ayer que expulsará al ex senador Miguel Ángel Pichetto del partido en esa provincia, ya que fue “uno de los ideólogos de la intervención del partido”, al hablar en el plenario que reunió a los principales dirigentes del PJ. Pichetto pegó el salto el año pasado desde la oposición al oficialismo al aceptar acompañar a Mauricio Macri en la fórmula con la que el ex mandatario intentó la reelección. En aquella oportunidad, Soria fue uno de los principales críticos de Pichetto y había escrito en sus redes sociales: “A los rionegrinos no nos sorprende, hace tiempo que ya sabemos quién es quién en la Argentina de Macri. Que hagan su juego quienes sirven a capitales e intereses externos”.