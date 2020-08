El Peque Schwartzman debutará en Cincinnati contra Casper Ruud - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020 | 13:00hs.

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis en la Argentina, enfrentará al noruego Casper Ruud en la ronda inicial del Masters 1000 de Cincinnati, que comenzará mañana y marcará el regreso oficial del circuito interrumpido en marzo último por la pandemia.El Peque, ubicado en el puesto 13 del ranking mundial de la ATP, jugará en la ronda inicial ante Ruud (36), campeón este año del Argentina Open, y si le gana su siguiente rival surgirá entre el estadounidense Reilly Opelka (39) y un tenista surgido de la clasificación.Los antecedentes de Schwartzman ante Ruud son muy favorables, puesto que lo venció las tres veces que se enfrentaron: Australia, Río de Janeiro y Hamburgo, siempre en 2018.El torneo se jugará este año en Nueva York sobre superficie de cemento, repartirá premios por 4.674.780 dólares y tendrá como máximo favorito al título al serbio Novak Djokovic (1), quien debutará directamente en la segunda ronda según lo determinó el sorteo del cuadro principal.Djokovic enfrentará al vencedor del partido que animarán por la ronda inicial el estadounidense Tommy Paul (57) y un tenista surgido de la clasificación, mientras que el segundo cabeza de serie será el austríaco Dominic Thiem (3), quien debutará en la segunda ronda frente al serbio Filip Krajinovic (32) o un jugador surgido de la "qualy".El defensor del título es el ruso Daniil Medvedev (5) y el torneo se jugará en Nueva York, en el complejo ubicado en Flushing Meadows, en el barrio de Queen's, como antesala del US Open, que se celebrará desde el 31 de agosto al 13 de septiembre.En el cuadro femenino del torneo que se jugará en forma paralela, no habrá tenistas argentinas y la máxima favorita al título será la checa Karolina Pliskova (3) y la segunda cabeza de serie la estadounidense Sofía Kenin (4).Entre las damas habrá bajas significativas relacionadas al temor a la pandemia, entre las más salientes la australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, y la rumana Simona Halep, segunda en el escalafón de la WTA.El tenista argentino Guido Pella no formará parte del Masters 1000 de Cincinnati que comenzará el sábado en Nueva York ya que su preparador físico, Juan Manuel Galván, padece coronavirus. Eso llevó a la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) y al Departamento de Salud del Estado de Nueva York a separarlo y ponerlo en cuarentena durante 14 días por precaución, debido a su estrecho vínculo con el infectado."La USTA informó un positivo hace dos días y lamentablemente es mi preparador físico, Juan Manuel Galván. Por el estrecho contacto que tuvimos con él, mi entrenador José Acasuso y yo, estamos en nuestras respectivas habitaciones cumpliendo aislamiento obligatorio de 14 días y no jugaré Cincinnati", explicó apesadumbrado Pella, en un video que subió a su cuenta de la red social Instagram.El tenista nacido en Bahía Blanca hace 30 años y ubicado en el puesto 35 del ranking mundial de la ATP agregó: "Los dos test, tanto el mío como el de José (Acasuso) dieron negativos, estamos perfectos, no sentimos nada. Mi preparador físico está transitando esta enfermedad de manera asintomática, se siente perfecto, está en la habitación y, desde ese lado, somos bastante afortunados. Pero lamentablemente el torneo me retiró de Cincinnati".