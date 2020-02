El peor momento de Pelé: deprimido, encerrado en su casa y con problemas motrices

El astro del fútbol Mundial, Pelé, pasa uno de los peores momentos de su vida tras sufrir una fuerte depresión que lo hace permanecer en su casa, sin querer salir por "vergüenza".



"El está recluido, con vergüenza, no quiere salir, exponerse, estar en la calle, no quiere hacer nada fuera de casa", dijo Edinho, ex arquero de Santos, a la cadena de televisión Globo.