El peligroso asaltante brasileño Vando Lopes fue extraditado a Brasil - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

Especialistas en fugas

Vanderlei, especialista en explosivos.

De repente la avenida San Martín de Puerto Iguazú se llenó de efectivos policiales y patrulleros y la cuadra se cerró por completo. Fue tanto el despliegue, con armas largas y chalecos antibalas, que los vecinos del lugar se vieron sorprendidos, pese a que allí se encuentra la delegación de la Policía Federal Argentina (PFA) y están acostumbrados al movimiento de uniformados.El silencio también formó parte de la operación. “Cuando se termine, vamos a informar”, detallaron voceros consultados ante los reportes de la movilización. Con el correr de las horas se supo por qué: estaban custodiando a Vanderlei “Vando” Lopes, un delincuente brasileño considerado de alta peligrosidad, al punto que tenía una alerta roja emitida por Interpol.La estadía de Lopes en Misiones representa, posiblemente, uno de los eventos más concretos del avance de las bandas delictivas brasileñas en la provincia. Hace dos años, en julio del 2018, un grupo de brasileños armados y encapuchados intentó rescatarlo -a él y un hermano- a tiros de la Unidad Penal II de Oberá.Por eso desde entonces fue trasladado varias veces a diferentes cárceles del Servicio Penitenciario Provincial y se buscó que no se sepa mucho sobre su estadía en suelo argentino que forma parte de la Triple Frontera, aunque fueron simplemente algunas horas.Por disposición del Juzgado Federal de Oberá, el delincuente fue extraditado en horas de la tarde de ayer a su país de origen. La entrega a la Policía Federal de Brasil se hizo en el Puente Internacional Tancredo Neves, siempre bajo una fuerte custodia. Allí lo investigan por asaltos, fuga de cárceles y hasta por el homicidio de un policía.Según detallaron fuentes judiciales consultadas, la extradición había sido otorgada el año pasado, pero Vando Lopes estaba cumpliendo una pena por los delitos “tenencia y portación ilegal de armas de fuego de uso civil, tenencia de material explosivo y adulteración de sellos, marcas y timbres”, todo en concurso real.El avance del coronavirus y las restricciones de la cuarentena también retrasó el procedimiento, explicaron.Ayer el operativo de extradición inició varias horas antes en Posadas. Lopes fue trasladado a Puerto Iguazú por Gendarmería Nacional con la colaboración del Servicio Penitenciario Provincial y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía de Misiones.Vando y Rudinei Lopes - serían hermanos -, fueron detenidos el noviembre del año 2017 en El Soberbio junto a una joven de 26 años y un verdadero arsenal. Rápidamente se descubrió entonces su largo prontuario en Rio Grande do Sul, donde habrían cometido al menos doce asaltos sólo ese año.Según explicaron investigadores en su momento, los atracos ocurrieron en las pequeñas ciudades de Progresso (dos ocasiones), Pouso Novo, Boqueirão do Leão, Espumoso (dos veces), Boa Vista do Buricá, Encruzilhada do Sur, Gramado Xavier, Bom Retiro do Sul, Tabaí y São José do Herval. Siempre utilizaron explosivos, ametralladoras y personas como escudos humanos.El Territorio pudo indagar que Rudinei también será extraditado, pero por una cuestión de seguridad se decidió que sea en otro operativo. No hay fecha estimativa, pero se adelantó que será pronto.El intento de copamiento de la Unidad Penal II de Oberá ocurrió la noche del 30 de julio del 2018. Un grupo de brasileños secuestró a un remisero y llegó al lugar con armas y dispuestos a todo pero se toparon con un sereno de una obra en construcción, quien se resistió con una picana y gritó para dar aviso a los guardias.Los hombres desistieron del plan y huyeron a los tiros del lugar.Carlos Eduardo Reinicke (37) fue detenido por integrar la banda que intentaba liberar a Lopes. Fue detenido el 31 de julio al mediodía, sobre avenida Italia, en cercanías del Jardín de los Pájaros. El sujeto es oriundo de Vera Cruz y fuentes policiales indicaron que sería integrante de una temida organización delictiva conocida como “Bala na cara”, con base en Río Grande do Sul.Esa organización siempre estuvo relacionada con el Primer Comando Capital, organización carcelaria que se inició en San Pablo.En 2018 el entonces jefe de la Policía de Misiones, Manuel Mártires Céspedes, dijo que los hermanos Lopes eran “especialistas en fugas” de cárceles de Brasil.Como publicó oportunamente este medio, el último escape ocurrió el 27 de junio del 2017, en medio de una balacera que inició la banda contra una ambulancia que trasladaba a Rudinei desde el Presidio Estadual de Lajeado, a 400 kilómetros de El Soberbio, hasta un centro asistencial.Ese día, Lopes adujo sentirse mal. Dijo que le bajó la presión y que padecía taquicardia, por lo que las autoridades penitenciarias decidieron trasladarlo hasta una clínica para que recibiese atención médica.Mientras el delincuente era llevado en una ambulancia hasta la Unidad de Pronto Atendimiento del barrio Moinhos D’Agua, cuatro hombres rodearon y tirotearon el vehículo asistencial.El conductor fue retirado por la fuerza por uno de los criminales, en tanto que otro grupo accedió a la parte trasera, donde Lopes iba escoltado por dos agentes y dos enfermeros.El criminal fue rescatado por cuatro hombres que huyeron en dos vehículos, llevándose como rehén a uno de los agentes que custodiaba al líder de la banda. Ese uniformado fue abandonado kilómetros después sin lesiones.De inmediato, la fuerza brasileña dispuso móviles de la Brigada Militar y de la Policía Civil y de Carretera para dar con el fugado y su banda, pero nunca obtuvieron resultados hasta que cobró preponderancia el dato de que se refugiaron en Misiones.La fuerza provincial comenzó a trabajar en el caso y el miércoles 29 de noviembre dieron el golpe, tras ubicar a los hermanos en la zona de paraje El Botón, a 32 kilómetros de El Soberbio.