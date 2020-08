El Pelado López habló del robo que sufrió - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020

Un hecho de inseguridad tocó de cerca a Guillermo “El Pelado” López tras sufrir un robo junto a su esposa, Nella Ghorghor, mientras esperaban un pedido de comida. El conductor relató en el ciclo radial ‘Por si las moscas’: “Estábamos con mi esposa esperando que nos traigan una comida, con el auto parado, estacionado y la ventanilla baja, me distraje con el celular y en ese momento me robaron”.“Era un hombre, no sabemos si estaba armado no. Le dimos plata, que por suerte la teníamos porque nunca se sabe. Pero fue una situación horrible, horrible. Pasamos de una situación linda, esperando la comida a algo tan horrible”, recordó.