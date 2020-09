El pedido de los futbolistas del Flamengo a un jugador misionero - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

Flamengo sufrió ante Independiente del Valle una de las peores derrotas de su historia. En el marco de la tercera fecha de la Copa Libertadores, fue 5 a 0 en Ecuador. Richard Schunke, defensor misionero del conjunto local, contó qué les decían los jugadores del Mengao durante el partido. “Nos pedían que no los boludeáramos, que no hagamos esas cosas de cancherear. Igual, creo que no hicimos nada para desmerecer al rival”, dijo el zaguero.Por otra parte, Schunke analizó los motivos por los cuales les sacaron una diferencia tan grande al último campeón de América: “Impusimos un estilo de juego y una forma en la que no pudieron encontrar el juego que tenían. Ahí estuvo la clave, aprovechamos la altura y la cancha rápida”.