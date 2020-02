El pedido de ayuda de Zulma Lobato

Domingo 9 de febrero de 2020

Zulma Lobato atraviesa problemas de salud y económicos, pidió ayuda en su cuenta de Facebook: “Necesito trabajo, no la estoy pasando nada bien”, dijo.

Hospedada en un centro de ayuda para mujeres trans, la artista contó a Teleshow que recientemente le tuvieron que sacar un riñón y solicitó que le envíen ropa y alimentos.

Lobato, que cuando saltó a la fama supo hacer hasta cuatro o cinco shows por noche, ahora no tiene trabajo.

“Quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón y pedir la ayuda de la gente que me quiere. Yo sé que muchas veces me equivoqué, todos tenemos errores, lo bueno es poder darse cuenta. Soy una mujer trans de 62 años, con mi perrita Estrella, de ocho años. Estoy pasando por una situación económica muy complicada, y me hace muy mal a la salud. Les pido si me podrían ayudar con alimentos para mi mascota y para mí. Debido a que no puedo sostenerme estoy hospedada en un centro de ayuda para chicas trans, Mariposas Libres, que me brindan su ayuda. Les pido si pueden compartir esta publicación. Los quiero, Zulma Lobato”, escribió la artista.

Luego, agregó: “Me siento muy feliz de saber que hay gente con buen corazón. A Jesús De Oxala Moquiye Hilton le escribió muchísima gente, y mañana capaz vuelva a hacer un evento, un cumpleaños, y con ese dinero voy a pagar algo de la boleta de Luz. Gracias a Mariposas Libres que me está dando un lugar y comida para mí y mi perrita. Espero que puedan ayudarme y se puedan acercar a verme, en verdad lo preciso, no la paso nada bien, pero gracias a Dios hay buena gente que me quiere y apoya”.

En diálogo con Teleshow, la artista indicó: “Preciso trabajo. Yo como artista tengo que trabajar, porque de otra manera no puedo costear todos mis gastos, y es lo mío. Durante el Gobierno de Macri no me salía nada y ahora con este Gobierno tengo que repuntar porque es lo mío y es lo que me gusta hacer”.

“Me tuvieron que sacar un riñón y el médico me dijo que por tres meses no podía hacer nada. Ahora retomo con un un show, y ahí veremos, tengo que arrancar porque no llego a fin de mes”.