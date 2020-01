El Parlamento británico aprobó el proyecto de Brexit de Johnson

Jueves 9 de enero de 2020 | 15:48hs.

Gran Bretaña dio un paso importante en el camino hacia el Brexit luego de que la Cámara de los Comunes aprobó el jueves un proyecto de ley que autoriza la salida del país de la Unión Europea a fines del mes.Los legisladores votaron 330 a favor y 231 en contra para aprobar el proyecto de ley para la salida, que fija los términos en los que Gran Bretaña abandonará al bloque de 28 naciones. La mayoría obtenida por el Partido Conservador, al que pertenece el primer ministro Boris Johnson, en unas elecciones realizadas el mes pasado garantizó la aprobación de la propuesta pese a la oposición de otros partidos más pequeños.El proyecto fue aprobado luego de tres días de debate carentes de la tensión, las sesiones nocturnas y votaciones ríspidas que marcaron las rondas anteriores sobre el Brexit durante el último año.Ahora, el proyecto de ley pasará a manos de la Cámara de los Lores no elegida, que puede postergar la aprobación, pero no revertir el resultado obtenido en la Cámara de los Comunes. La propuesta debería promulgarse a tiempo para que Gran Bretaña abandone la UE en la fecha programada para el 31 de enero y se convierta en el primer país de la historia en salir del bloque.El secretario de Brexit Stephen Barclay dijo que acogía el “constructivo escrutinio” de los Lores, pero esperaba que la cámara alta no trate de postergar la aprobación de la propuesta. “No me cabe ninguna duda de que los lores habrán escuchado el rotundo mensaje que los británicos enviaron el 12 de diciembre”, comentó.La votación el jueves representó una victoria importante para Johnson, quien ha hecho del Brexit un objetivo central de su mandato. Los británicos votaron para abandonar la UE en un referendo en 2016. Pero antes de los comicios del pasado 12 de diciembre, los legisladores rechazaron los intentos de Johnson y de su predecesora Theresa May para obtener un respaldo en sus proyectos del Brexit.Pero pese a la repetitiva promesa de Johnson de “consumar el Brexit” el 31 de enero, la salida sólo representará el inicio de una primera etapa de la salida del país de la UE. Gran Bretaña y el bloque europeo entablarán negociaciones sobre su relación futura, tratando de conseguir nuevas relaciones para el comercio, seguridad y en una serie de otras áreas para fines de 2020.