El Paraná despide a su novia - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

“Creo que las mujeres que tienen el sueño de ser cantoras, tienen que seguir ese sueño. A veces puede tener altibajos, pero hay que seguir. Levantar la frente y seguirlo. Eso si vos querés seguir cantando, porque también tenés que estar convencida vos misma de lo que estás haciendo. Nosotras (Rafaella y ella), siempre digo, nacimos las dos para cantar... no sé si bien, pero estábamos seguras de lo que estábamos haciendo”, remató.





Ramona, referente del chamamé Referente ineludible, su primera aparición pública bajo el nombre de Ramona Modesta Onetto, fue en la pantalla grande, cuando en 1958 participó del filme ‘Alto Paraná’, de Catrano Catrani, protagonizado por Ubaldo Martínez, en la que cantaba un chamamé.



Instalada en Buenos Aires desde 1960, formó parte del llamado “boom del folclore”, que agrupaba a otras figuras como el caso de Los Chalchaleros, nombre con el que se conoció al auge de este ritmo en grandes centros urbanos.



Además de la gran cantidad de discos, la popularidad de la cantante la llevó a ser parte de filmes musicales como ‘Argentinísima’, ‘Ya tiene comisario el pueblo’ y ‘Mire qué es lindo mi país’, entre otras.



Trascendió las fronteras y más allá de Latinoamérica llegó a realizar actuaciones en el mítico Carnegie Hall de Nueva York.

Poesía

Por julio Cáceres A Ramona Galarza, desde mi agradecido corazón chamamecero Galarza, la correntina

La novia querida del gran Paraná

La que llevó al mundo, con voz cristalina,

Los versos sentidos che retamegua.

No podrá el silencio ocultar tu historia,

Calandria querida de mi taragüí

Porque has conocido la pena y la gloria

Sin olvidar nunca que naciste aquí.

Entre las guitarras y los acordeones

De nuestras mujeres y nuestros varones

Resuena tu nombre como un sapukái.

Grito testimonio, grito identidad

De una correntina, fiel a su heredad

Ternura y firmeza, rosa y ñanduvái



“Ella es y será siempre la única, porque otra voz como Ramona no va a haber nunca”, sentenció en diálogo con El Territorio Boni, una de las Hermanas Vera, sobre Ramona Galarza.La muerte de la popular cantante de chamamé despertó estupor ayer en toda la región y el ambiente artístico la recordó como una gran referente que le abrió paso no sólo a las mujeres sino a todos los artistas chamameceros.Oriunda de Corrientes, falleció ayer por un paro cardiorrespiratorio en el porteño Hospital Pirovano a los 80 años, tal como confirmó el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero. Dejó atrás una extensa carrera en la que fue crucial para la popularización del chamamé a nivel nacional siendo reconocida como ‘La Novia del Paraná’.Con más de 40 discos y participación en nueve películas, Ramona se erigió como la principal referente de la música litoraleña a partir de sus interpretaciones de clásicos como Merceditas, La vestido celeste, Galopera y su versión en guaraní de Kilómetro 11.“Una artista generosa y que llevó nuestras melodías chamameceras a los escenarios más importantes del país y del mundo”, recordó Julio Cáceres.“Es muchísimo lo que se puede decir de esta gran mujer musiquera, que Los de Imaguaré tuvimos la suerte de conocer y compartir con ella muchos momentos. Como cantora del ritmo litoral es y fue compañera de sueños de muchos artistas que buscan llevar en alto la música de nuestras raíces”, entendió Cáceres.Por su parte, Boni recordó haber compartido escenarios con Galarza. “Mi hermana Rafa siempre decía que su referente era Ramona. Entonces, cuando nos cruzamos, yo le decía: ‘Ella quiere ser cantora como vos, pero para ser cantora como vos tenés que cantar muy bien’, y se reía ella. Encima hablábamos en guaraní porque ella hablaba muy bien el guaraní y nos entendíamos perfecto”, relató, al tiempo que lamentó no poder “estar con ella” ni despedirla en esta situación de pandemia.Por su parte, Cáceres rememoró: “Con Ramona coincidimos a lo largo de nuestras carreras en muchos escenarios de festivales y quiero resaltar su generosidad cuando ella nos acompañó en un recital que hicimos para celebrar los 20 años de Imaguaré en Corrientes y después los 25 en Buenos Aires, ella entonces ya era una cantante muy famosa y reconocida y cantó con nosotros y nos dio su apoyo”.Ella, que le puso tinte femenimo al chamamé -dijo Cáceres-, “nos abrió muchas puertas a los artistas varones y mujeres, es un emblema del chamamé, lo llevó más allá de las fronteras del Litoral. Si bien siempre hubo voces femeninas en el chamamé, ella fue pionera en ese sentido y también una guía para otras cantoras y cantores. El recuerdo estará siempre con Ramona y el deseo es que Dios le dé descanso eterno”, agregó.En la misma línea, Boni recordó los cumpleaños de Ramona en Buenos Aires, con toda su comida típica de empanadas y locro y la constante nobleza de abrir las puertas a sus amigos y colegas.Y volvió a hacer hincapié en el virtuosismo musical de Galarza. “Ramona tenía esa voz impresionante, una campanita de prolijita y eso que antes no teníamos profesores de canto, nada, y eso nació así, fue innato”, afirmó.Las redes también fueron espacio para que distintos artistas expresaran su adiós a Ramonita. Chango Spasiuk, por ejemplo, a través de una publicación en Facebook, alegó: “Nos dejó su voz y su inmensa sonrisa. Hasta siempre, Ramona Galarza”.“Adiós, querida Novia del Paraná. Una gran artista chamamecera que supo acompañarnos siempre y llevó nuestra música a lo más alto”, expresaron Los Alonsitos, que además resaltaron que la cantautora grabó más de 30 discos y participó en nueve películas.A su vez, el humorista Luis Landriscina dijo en AM LT7 Corrientes que sentía no sólo dolor por perder a la persona, sino por la figura para la música: “Es un baluarte para todos los que hemos defendido la identidad del chamamé”.En cuanto a la complicidad que compartían, graficó: “Nosotros hablábamos mucho, con ella y con Antonito (Tarragó Ros), yo la hacía reír, le hacía bromas y voces distintas y se divertía conmigo”.Por otro lado, Tarragó Ros en el Aire de la FM Mitre Corrientes explicó que se sentía consternado. “Todavía estoy tratando de entender después de comunicarme con Rita, quien vivía con ella”, dijo Tarragó y recordó que Ramona Galarza en una conversación reciente le dijo: “‘Vos me llevaste al Colón’... era tan humilde”.“Me gustaba hacerle reír, la última conversación que tuve con ella la noté fatigadita, pero se rió con esa risa de ella que era como una mirada y tienen su categoría, porque la risa de Ramona era de una gran pureza, como un trino, algo de lo que hemos hablado con Héctor Larrea”, agregó.A días nomás de que el disco Che Mba’Epu (Mi sonido) de las Hermanas Vera y la paraguaya Mirta Noemí Talavera se alzara con el premio Gardel a mejor álbum de chamamé, Boni Vera destacó no sólo la fuerza de figuras femeninas como Ramona, sino que entendió que este debe ser el primer paso para que las mujeres sigan creciendo en el rubro.“Quiero resaltar que es la primera vez que ganamos nosotras en género chamamé, mujeres”, consignó Boni sobre el galardón que recibieron el viernes tras la ceremonia virtual de los Premios Gardel 2020.“Ojalá que a partir de ahora sean más mujeres las que estén ternadas, las que ganen. Ojalá, porque somos muchísimas y también tenemos que tener más espacio”, resaltó quien junto a su hermana ya cosecha una trayectoria de 50 años arriba de los escenarios.Asimismo, haciendo hincapié en que el cupo debe equilibrarse ante la siempre eminente presencia masculina, alentó a luchar, a pesar de no tener el don nato de Ramona.