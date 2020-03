El Papa suspende su agenda

Lunes 2 de marzo de 2020

El papa Francisco continúa con un “leve resfrío” que lo obligó a suspender su participación en un retiro espiritual de una semana que debía empezarayer con la Curia romana. “Lamentablemente el resfrío me obliga a no participar este año”, anunció Jorge Bergoglio ante sus fieles ayer por la mañana.Se trata de la primera vez desde 1950 que un Papa no concurre al encuentro anual instaurado por Pío XI en 1929.