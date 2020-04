El Papa pidió la condonación de la deuda de los países más pobres por la crisis del coronavirus

Domingo 12 de abril de 2020 | 08:02hs.







“Este no es el tiempo del egoísmo”,aseguró el papa Francisco en la misa del Domingo de Resurrección en una Basílica de San Pedro vacía por las restricciones ante la emergencia provocada por el coronavirus. Y haciendo foco en los más necesitados pidió a todos los países que afronten la pandemia unidos. Así sugirió que una buena manera de ayudar es “reduciendo, o incluso condonando, la deuda que pesa en los presupuestos de los países más pobres”.





El Pontífice insitió: “Este no es el tiempo de la indiferencia porque el mundo entero sufre y debe unirse contra la pandemia.







El Papa Francisco celebra la misa del Domingo de Pascua a puertas cerradas debido a un brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19) en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 12 de abril de 2020. (REUTERS)







En su homilía, el Papa arremetió contra el “egoísmo”, la “indiferencia” y la “división” ante un mundo “abrumado por la pandemia” provocada por el Covid-19, al tiempo que ha pedido a Europa que deje a un lado las “rivalidades” y encuentre “soluciones innovadoras”. “Hoy, la Unión Europea se encuentra frente a un desafío histórico, del que dependerá no sólo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para demostrar, una vez más, la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras”, señaló el pontífice tras la bendición ‘Urbi et Orbi’, a la ciudad y al mundo, que ha impartido este Domingo de Resurrección.







También instó a los países miembro de la UE a abandonar con “urgencia” las “rivalidades” que los enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial y que se reconozcan como miembros de una “familia”. “Es la única alternativa al egoísmo de los intereses particulares y a la tentación de volver al pasado, con el riesgo de poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones”, ha añadido.



El Papa Francisco celebró la misa del Domingo de Pascua a puertas cerradas debido al brote de la enfermedad coronavirus (Covid-19) en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, este 12 de abril de 2020).En su mensaje pascual, además, pidió que se “permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria”.En su mensaje pascual, además, pidió que se “permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria”.