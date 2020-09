El paladar está intacto - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

El pitazo final y la caída de las revoluciones bien servirán para que el Millonario no mire el empate con tan malos ojos. Su próximo compromiso, el martes ante Binacional, en Perú.





El Halcón tuvo su su primer éxito internacional Con goles de Braian Romero, Gabriel Hachen y Nicolás Leguizamón, Defensa y Justicia se impuso a Delfín de Ecuador y escaló a la tercera posición en el grupo G, además de lograr su primer éxito internacional de su historia.



El primer tiempo fue parejo, pero en los pies del mencionado Hachen y Ciro Ruis, el equipo conducido por Hernán Crespo tuvo las más claras.



Sin embargo, por virtud del arquero Dennis Corozo o deficiencia en la definición no pudo romper el cero.



En la segunda etapa, Defensa pudo convertir todo lo que no pudo en la primera etapa. A los 7’ anotó Romero; tres después fue Hachen quien marcó; y, a falta de diez minutos para el final, Leguizamón puso el 3-0 definitivo.



En la próxima jornada, el equipo argentino recibirá a Olimpia de Paraguay el 23 de septiembre. Delfín, por su parte, jugará con Santos.

River tuvo anoche en Brasil un auspicioso reencuentro con la Copa Libertadores, tras seis meses de inactividad. Si bien no pudo acompañarlo con una victoria que tuvo muy cerca, el 2-2 con San Pablo lo mostró a la altura de un equipo con rodaje sin decaer en ningún momento del encuentro, y el punto de visitante en el Morumbí definitivamente sirve para las cuentas del grupo D.El arranque del encuentro no resultó auspicioso para el conjunto de Marcelo Gallardo, que se vio abajo muy pronto en una jugada desafortunada. Hernanes avisó primero con un disparo desde lejos que sacó Franco Armani y poco después, a los 9’ y tras un veloz avance, Reinaldo mandó un centro de pique desde la izquierda, la pelota le pegó a Enzo Pérez, al palo y dejó sin chances al uno millonario.La desventaja pareció empujar a los argentinos por más protagonismo. Y esa falta de respeto al rival empezó a mostrar frutos en la ofensiva. Enseguida, Julián Álvarez exigió al arquero, y a los 17’ llegó a la línea de fondo por derecha y envió el centro atrás que Rafael Santos Borré aprovechó para convertir en el empate cara a cara con Tiago Volpi.Lo que siguió fue más de lucha que de juego, aunque en ese plan el Millonario se mostró también a la altura. Recién a los 35’ llegó con claridad el local, también con un disparo de media distancia de Hernanes que se fue cerca. Y, en un ambiente de rispidez creciente, hubo un roce por una actitud de Borré en un pique y el descanso arrancó con tumulto.Tras la reanudación, los anfitriones amenazaron primero con Igor Gomes, pero otra vez el desarrollo se mantuvo dentro de la lucha con escasas chances a la espera de un cierre que prometía más acción en las áreas.River no bajó los brazos y, a los 35’, armó una gran combinación dentro del área cuando Lucas Martínez Quarta tocó para Álvarez, que de frente al arquero estampó un remate alto e inatajable para el 2-1.Pero, otra vez, volvió a cambiar la cara del partido. A los 37’, fue a fondo San Pablo, Reinaldo exigió a Armani desde la izquierda y Fabricio Angileri se llevó puesto el rebote. Otro gol en contra para amargar la noche de Gallardo.