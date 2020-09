El país volvió a superar la barrera de 10.000 casos - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 199 muertes y 10.933 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 439.172 y las víctimas fatales suman 9.118.De las personas fallecidas durante la jornada de ayer 109 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 47 a la Ciudad Autónoma (Caba), once a Jujuy, siete a Río Negro, seis a Santa Fe. Mientras que Córdoba y Entre Ríos reportaron cinco muertes cada una, en tanto que Mendoza informó cuatro, Tierra del Fuego, tres; y Salta y Santa Cruz, un fallecimiento cada una.Del total de esos casos, 1.200 (0,3%) son importados, 99.630 (22,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 272.419 (62%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Durante la jornada de ayer fueron realizados 23.115 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.300.866 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 28.668,1 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 315.530 personas.El número de casos descartados hasta ayer es de 717.565 (por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico).El presidente Alberto Fernández recibió ayer en la residencia de Olivos a un grupo de terapistas y trabajadores de la salud para interiorizarse sobre el trabajo que desarrollan en el marco de la pandemia de coronavirus, luego que se difundiera el martes una carta de la Sociedad Argentina en Terapia Intensiva (Sati).Acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, el Presidente se reunió con la epidemióloga María Martha Iglesias, la kinesióloga Claudia Mendoza, el médico y miembro de la Sati Arnaldo Dubin, el emergentólogo Alfredo Calixto Ramos, la promotora de salud Rocío Beatriz, entre otros.También participaron de la reunión la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, y la directora de Enfermería del Ministerio de Salud, María Donatila Gómez Marquisio, según se informó oficialmente.En la carta el Sati alertaba a la población a “¡no desafiar al virus porque el virus nos está ganando!” y señalaba la difícil situación que enfrentan día a día como trabajadores al observar “en las calles cada vez más gente”. “Sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos”, afirmaron los profesionales.Ayer, al concluir la reunión, en declaraciones a la prensa en Olivos, Arnaldo Dubin señaló que, según relevamientos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sobre una muestra en 30 hospitales públicos y privados, en la Ciudad de Buenos Aires, la ocupación de camas es de “alrededor del 90 por ciento”.Además, se refirió a la provincia de Jujuy, donde hay distritos con plena ocupación en las terapias intensivas, y graficó que pese a que “sobran camas y respiradores, no hay personal sanitario” y que incluso el Ministerio de Salud de la Nación ha “hecho esfuerzos enormes para conseguir intensivistas, hoy una especie en extinción”.