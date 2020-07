El país superó los 6.000 contagios en un solo día

Viernes 24 de julio de 2020

El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 114 muertes y 6.127 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país ascendió a 148.027 y las víctimas fatales sumaron 2.702.Teniendo en cuenta los dos informes difundidos durante el día, de las 114 muertes registradas, 69 fueron en la Provincia de Buenos Aires; 39 en la Ciudad de Buenos Aires (Caba); tres en Mendoza, y otras tres en Chaco.En tanto, la amplia mayoría de los nuevos contagios se concentraron en la provincia de Buenos Aires (4.300) y en Capital Federal (1.267). Entre los restantes, 158 fueron en Jujuy; 102 en Córdoba; 54 en Río Negro; 52 en Mendoza; 51 en Chaco; 34 en Santa Fe; 31 en Entre Ríos; 25 en Neuquén; 24 en Santa Cruz; 9 en La Rioja; 4 en Corrientes; en Santiago del Estero y en Tierra del Fuego; 2 en San Juan; y uno en Chubut, Formosa, San Luis y Salta. Por el contrario, no se detectaron casos positivos en Catamarca, La Pampa y Tucumán. Cabe destacar que el parte nacional sumó dos nuevos casos a Misiones, aunque la Provincia no los registró, por lo que serían recategorizados próximamente.Desde la cartera sanitaria comunicaron, además, que de los 76.468 pacientes que actualmente cursan la enfermedad, 913 lo hacen en unidades de terapia intensiva (UTI). La ocupación de las camas en este sector en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) es del 64%.Por otra parte, el Ministerio de Salud también informó que la transmisión comunitaria de coronavirus ahora también se registra en la ciudad rionegrina de Bariloche, la región metropolitana del Gran Mendoza y del Gran Rosario. Estos conglomerados se suman al Amba, diversas zonas de Chaco, Neuquén capital y localidades vecinas. También General Roca y Cipolletti, en Río Negro.La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sostuvo que “están apareciendo casos de brotes por conglomerado que, si no se controlan, pasan a transmisión comunitaria”.La funcionaria afirmó que para evitar esa situación se está trabajando “muy fuerte” en Córdoba, Entre Ríos, Jujuy y en Río Grande y Río Gallegos. “Se trata de departamentos o provincias que no habían tenido casos o habían tenido brotes o transmisión comunitaria y habían logrado controlar la situación, pero que ahora registran nuevos positivos” precisó Vizzotti.Asimismo, el ministro de Salud, Ginés González García, se mostró preocupado por el aumento exponencial de casos de coronavirus que hubo en el país, especialmente en el Amba, donde está concentrado el foco de contagios.“Estamos preocupados. La gente está cansada y yo la entiendo. También es cierto que, en la medida que circula más la gente y se cuida menos, tenemos más casos. Eso es lo que está pasando”, sostuvo. Además, destacó que todas las medidas del gobierno nacional están apuntadas a que “haya menos gente que se enferme y menos gente que termine en cuidados intensivos”.