El país se acerca a las nueve mil muertes por coronavirus - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

En la jornada de ayer, y luego de quedar entre los 10 países con más casos del mundo, el Ministerio de Salud de la Nación informó que otras 10.504 personas dieron positivo al test de coronavirus y los infectados suman 428.239. Además, se reportaron 259 fallecidos y el total de muertos es de 8.919. En el extremo opuesto, los recuperados ya son 308.376.Con estas cifras, la Argentina se acerca a Canadá en la cantidad de muertos por la pandemia y podría subir al puesto 17 en el ranking. Además, volvió a quedar en el cuarto lugar entre los países con mayor cantidad de contagios y quinto entre los fallecidos por jornada.Mientras avanza el estudio nacional sobre los efectos de plasma de personas recuperadas de coronavirus para tratar a pacientes graves, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Jujuy están además explorando la aplicación de ibuprofeno inhalado, que está dando “excelentes resultados”, explicaron especialistas de esas jurisdicciones, entre ellos el director del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria de Córdoba, Rodolfo Rodríguez. “Córdoba a través del Ceprocor y sus científicos, pudo transformar el ibuprofeno en una sustancia nebulizable y está dando excelentes resultados cuando es aplicada oportunamente”, dijo Rodríguez.Asimismo, afirmó que se recuperaron más de 35 de las 40 personas que fueron tratadas con la técnica y que la cantidad de días de internación se reduce a entre 8 y 10 días, siendo de otra manera entre 15 y 17 días.En La Rioja, el director del Centro de Investigación en Medicina Traslacional, Carlos Laino, confirmó que la provincia comenzó a aplicar el tratamiento con ibuprofeno inhalado.Laino dijo que “los primeros pasos comenzaron con un proyecto de investigación para utilización de ibuprofeno por vía inhalatoria para fibrosis quística. Hace 7 años se comenzó a hacer esta nueva formulación farmacéutica”.“En algún momento con la pandemia los investigadores en Córdoba pensaron que esta formulación farmacéutica de ibuprofeno modificado, en base a la patología que se genera con el Covid-19 a nivel pulmonar, podría ser de utilidad pese a que en un principio de la pandemia se dijo que no se recomendaba consumir ibuprofeno”, explicó.“Este ibuprofeno no es el que se vende en la farmacia, es una formulación que no está a la venta porque está en etapa de estudio clínico”, insistió el director.Ayer se cumplieron 16 días sin nuevos casos de Covid-19 en Misiones, según lo confirmó el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. Desde que se reportó el primer caso el pasado 27 de marzo la provincia acumuló 54 casos positivos de la enfermedad. El primero se había registrado en un hombre de Posadas que había vuelto desde España. El último caso notificado fue el de un paciente masculino que presta servicios en Gendarmería Nacional en la capital misionera. De los contagiados, 51 personas lograron recuperarse y tres fallecieron. Además el parte sanitario explica que hasta ayer habían 1.215 personas en aislamiento domiciliario por haber ingresado a la provincia desde zonas de riesgo.