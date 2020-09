El Padrino III tendrá una nueva versión final - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020

Paramount Pictures anunció el lanzamiento de una nueva versión de El Padrino III, el filme de Francis Ford Coppola que da el cierre a la clásica trilogía. Esta edición constará tanto de una restauración del original como de un nuevo montaje que, según dicen, sería más fiel a la visión original que tenían sobre el final tanto Coppola como Mario Puzo, guionista y autor de la novela que dio origen a la trilogía.Coppola confirmó que creó un nuevo principio y un nuevo desenlace en la historia, además de reorganizar algunas escenas, planos, y fragmentos musicales. Para ello él y su equipo trabajaron durante 6 meses en una minuciosa restauración cuadro a cuadro a partir del escaneo 4k del negativo principal.“Coppola supervisó todos los aspectos de la restauración mientras trabajaba en la nueva edición, asegurándose de que la película no solo se vea y suene impecable, sino que también cumpla con sus estándares personales y su visión como director”, declaró Andrea Kalas, vicepresidente senior de Paramount Archives.El Padrino es uno de las grandes clásicos de la historia del cine, especialmente por el éxito de la primera y segunda entrega. Para muchos, la tercera y última película de la saga no está a la altura de las expectativas y el final resulta una decepción. Habrá que ver, entonces, si esta nueva versión que llegaría a algunos cines en el mes de diciembre resulta reivindicadora y le da a la historia el cierre que muchos esperaban.Esta nueva versión restaurada se titulará Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. Según trascendió, la intención es llegar a las salas de cine -con un estreno limitado- en diciembre, antes de aterrizar en plataformas de streaming y formatos hogareños.