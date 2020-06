El padre de wanda y zaira, en alerta

Martes 16 de junio de 2020

Wanda Nara contó en una entrevista que HBO y Netflix la tentaron para realizar una serie de su vida y que el proyecto podría prosperar con su anuencia.

Consultado sobre esta posibilidad, Andrés Nara, padre de la modelo y manager, dijo. “Me enteré que va a salir una serie de Wanda y me parece bárbaro. No me afecta en lo absoluto siempre que se diga la verdad. Conozco este tipo de series que para que sean más picantes agregan pavadas. No solo la voy a ver yo sino, acompañado por mi abogado, por las dudas, para que no exageren o pongan cosas que no correspondan. No por mí sino por el contexto general de la vida de ella”, expresó el padre de la mediática en Nosotros a la mañana.

Andrés está alejado de sus hijas hace un tiempo.