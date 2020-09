El padre de Messi y el presidente del barsa se reunirán para definir la salida del ‘10’ - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Jorge Messi, el padre y representante de Lionel, se reunirá hoy con el presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, en España, para empezar a resolver la salida del crack rosarino de la entidad blaugrana, en principio con próximo destino en Manchester City.El padre de Messi viajó ayer al mediodía en un avión privado desde el aeropuerto de Rosario hacia Barcelona para reunirse hoy con el presidente del club culé, informaron allegados a la familia.Messi padre intentará junto a sus abogados españoles destrabar la salida de la Pulga de Barcelona a partir del conflicto suscitado desde que el jugador anunció hace una semanas vía burofax que se desvinculará del club catalán por una cláusula del último contrato que lo faculta a hacerlo a título gratuito al final de cada temporada.Sin embargo los dirigentes de la entidad barcelonista argumentan que esa posibilidad venció el 10 de junio último y que ahora para emigrar debería ejecutar la cláusula de rescisión, valuada en 700 millones de euros.Pero el punto fuerte en el contrato del rosarino radica en que la rescisión del contrato de manera gratuita tiene el aval de un párrafo que menciona que su ejecución se puede producir “al final de la temporada” y no específicamente en junio, algo que se estiró dos meses a raíz de la pandemia.El detalle en cuestión, que puede resultar clave en esta definición, tiene que ver con el hecho de que esta renovación contractual se desarrolló cuando el coronavirus no era pandemia y justamente en junio se debía jugar la Copa América (fue pospuesta para 2021) simultáneamente con la Eurocopa, por lo que la temporada en el Viejo Continente iba a finalizar, en todas sus competencias, el 15 de mayo.Eso significaba que el 12 de junio a las 20 el propio Messi iba a estar capitaneando al seleccionado argentino en Buenos Aires frente a Chile, en la apertura de ese certamen, muy lejos de cualquier negociación tendiente a continuar o dar por terminado su vínculo con el club de toda la vida.Claro que una salida de ese tipo, dejándole a Barcelona copas, títulos, récords y gloria, pero nada de dinero, sería como una “traición” de última hora para el pueblo “culé” y algunas voces cercanas a Messi ya le habrían aconsejado zanjar diferencias para que el adiós no se vuelva más traumático aún. Hoy, entonces, puede ser un día clave en esta entramada.