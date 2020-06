El ostracismo del guerrero

Miércoles 17 de junio de 2020

Por Rubén Emilio Tito García rubengarcia1976@live.com.ar

El 19 de junio de 1764 nació en Montevideo José Artigas. En febrero de 1820, se encontraba a orillas del Paraná tumbado bajo el Sarandí que diez años antes diera sombra al general Belgrano. El silencio de la siesta subtropical magnificaba el escenario como si fuera una serena y plácida postal, encuadrando a los cuatro hombres indefensos que esperaban la canoa que les hiciera cruzar el río. Para entonces, el Supremo Caraí Guazú ya había ordenado que se le diera asilo acompañado de tres asistentes y no más, pues antes cruzaron 80 negros que habían sido desparramados por el Chaco, no sea cosa que se les ocurriera organizar motines internos y que sublevaran a la domada población paraguaya en revueltas pasionales, como aún sucedía entre los caudillos vecinos. Ya bastante trabajo le había costado a él y a su caterva pretoriana instalar la tiranía mediante la eliminación brutal de los revoltosos que osaron oponerse; entre ellos, los padres de la patria: Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero y el docto e inteligente Fernando de la Mora.

La paz de cementerios que había instaurado Rodríguez de Francia en todo el territorio paraguayo debía mantenerse sin concesiones y como sea, aislándola tras sus muros de todo contacto exterior, “porque la maldad y la falta de concordia está afuera”, repetía, olvidando que había mandado a fusilar a decenas de hombres que no pensaban como él.

En la ruta hacia su exilio obligado, Artigas habrá rememorado sus luchas por la implantación de la causa federal, mediante la instalación de un sistema de gobierno como el que instauraron los gringos en los Estados Unidos. Soñaba con el modelo de provincias autónomas sujetas a sus propias leyes, pero siempre supeditadas a la ley madre de la Constitución; una república donde Buenos Aires no fuera la capital y las rentas que atesoraba fueran distribuidas equitativamente entre las demás provincias. Una nación de iguales donde la división de los tres poderes del Estado se sustentaran en el cumplimiento efectivo y que los gobernantes fueran elegidos democráticamente por los ciudadanos periódicamente y no se perpetuaran en el poder mediante maniobras envolventes. Aspiraba a la concreción de una gran nación que no se partiera en pedazos; ¿no había acaso rechazado la proposición del gobernador Elío cuando le propusiera hacerse dueño de la Banda Oriental a cambio de que le secundara contra los revolucionarios porteños? ¿No se había negado cuando Carlos de Alvear le ofreciera lo mismo si dejaba de apoyar a los federales del litoral? “Jamás”, había contestado; “yo brego por la patria grande y no por ser el mandamás de una gran estancia”.

En su lucha se sintió profundamente desilusionado cuando los unitarios porteños lo dejaron a la buena de Dios frente a la invasión luso-brasileña a la Banda Oriental, creando la provincia Cisplatina. Y ante la ineptitud demostrada en organizar la asamblea que declarase la independencia del reino de España, la habían concretado los federales en el Congreso de Oriente en el año 1815, en perspectiva de que las demás provincias se adhirieran con el fin primario de formar la patria grande sobre las ruinas del ex Virreinato. Para colmo, el gobierno de Buenos Aires decidió atacar y someter a las provincias federales de Santa Fe y Entre Ríos, siendo vencido en los campos de Cepeda por las fuerzas combinadas de Estanislao López y Francisco Ramírez.

Consecuencia de la cruel batalla, entró en agonía el Estado Nacional Unitario y derivó en el Tratado de Pilar. Allí se estableció que cada provincia se manejaría en forma autónoma, dando inicio a un período oscuro de total anarquía, producto de la ausencia de un gobierno central. Para Artigas, tal acuerdo traicionaba los principios federales. Lamentablemente no tenía la fuerza militar necesaria para revertir el estatus pactado, pues más tarde perdía la decisiva batalla de Tacuarembó contra el imperio brasileño y, meses antes, había caído prisionero su ahijado, el bravo misionero Andrés Guacurarí, lo cual hizo añicos los últimos bastiones que impedían la penetración del enemigo.

Esta derrota fatal que lo dejaba extremadamente debilitado fue celebrada por el unitarismo porteño, vislumbrando el inevitable choque entre Artigas y Ramírez, de cuyo enfrentamiento saldría vencedor el entrerriano, con la consecuente disolución irreversible de los Pueblos Libres.

Así se entiende que, perseguido, recayera en Candelaria, la antigua capital de la república de los Jesuitas, ahora territorio paraguayo, para hacer tiempo a cruzar el río acompañado de su fiel Ansina, el esclavo negro liberto.

La tristeza invadió su corazón cuando se enteró de que entre sus perseguidores se hallaban Javier Sití y Domingo Manduré, ahora en filas enemigas. No sólo eso, también le había llegado que Fructuoso Rivera se había pasado a las filas de los invasores y que se había vuelto unitario.

Entonces Artigas, el federal más pensante, sin duda el único, con sus fuerzas reblandecidas, caería vencido frente a Ramírez, su antiguo subalterno. Y ante la alternativa de un presente estéril y un futuro fratricida, optó por refugiarse en el Paraguay, país en el que se aisló como un anacoreta, para nunca más volver.

Sin embargo, el drama litoraleño continuó a partir del tratado de Benegas entre López y los porteños a espalda de Ramírez, quien sintiéndose traicionado, declaró la guerra a su antiguo aliado. Del cruel combate Ramírez resulto muerto. Degollado, su cráneo descarnado luciría sobre el escritorio de López, hombre que gobernó Santa Fe por 20 años más hasta su muerte, confirmando la moraleja artiguista: “Los caudillos del interior son federales en Buenos Aires y unitarios en sus provincias”.

Eso era antes, ahora la Argentina se divide en país central y periférico. No obstante, hay esperanza cuando el presidente Fernández, sobre una futura reforma del Estado, consideró: “No me gusta vivir en un país donde el poder central determina a quién puede ayudar”.