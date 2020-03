El ocultamiento de enfermedades

Miércoles 18 de marzo de 2020

Por Rubén Emilio Tito García rubengarcia1976@live.com.ar

La república de China ocultó durante semanas la gravedad del coronavirus por orden del presidente chino Xi Jinping, cuya expansión llegó a países asiáticos, europeos y de América.

En Wuhan, ciudad origen del mal, no tomaron en serio la alerta oculta porque siguieron adelante con un tradicional banquete que reunió a 40.000 familias, con el objeto de batir un raro récord: el consumo de platos exóticos de víboras, ratas, murciélagos y otras alimañas.

En salud pública al ocultamiento de enfermedades se define eufemísticamente como falta de transparencia. Y la OMS, transparentando, advierte: “el mundo debe prepararse a una pandemia de coronavirus”. E indicó que los esfuerzos deben estar puestos en la contención de la enfermedad que ya causó más de 3.000 muertos y decena de miles contagiados en Asia, Europa y América.

¿Cuál es el costo de las mentiras?”, lanzó el científico ruso Valery Legasov cuando denunció el ocultamiento que antecedió al desastre de Chernobyl, pues la URSS no podía exponerse ante el mundo como ineficiente.

Esto de ocultar enfermedades en países afectados no es nuevo, debido a los grandes perjuicios económicos que ocasiona y el propósito sanitario de mantener la imagen de país pulcro y sano. Por caso, sirve de ejemplo la lucha contra aftosa de los años noventa en los países miembros de Cuenca del Plata, incluido Argentina.

Referenciada como el símbolo de las enfermedades a exterminar, su existencia impedía entrar al exclusivo circuito no aftósico de los países más exigentes y ricos del mundo: EE. UU, Japón, CEE, Israel, entre otros pocos. Su presencia discriminaba el precio de la carne, como la nuestra, considerada la mejor del mundo, cuyo valor en los mercados internacionales promediaba los mil quinientos dólares la tonelada, la mitad del valor percibido por Canadá por su carne de inferior calidad, resultado de haberla eliminado.

En 1993 la Mesopotamia y los Estados del Sur de Brasil obtuvieron el estatus de libre de aftosa con vacunación a nivel internacional, bajo el protocolo de denunciar todo nuevo brote. Infelizmente ese año hubo uno en el Estado Paraná ante el silencio de las autoridades sanitarias brasilera. Tiempo después no pudieron seguir ocultando porque el mal se extendió hasta Río Grande do Sul. La consecuencia fue la prohibición de Brasil a exportar carne y sub productos de origen animal al exterior hasta resolver la situación, que puntualmente lleva más de seis meses.

En el año 1999 Argentina, mediante la inversión de 200 millones de dólares en años de laburo, alcanzó el máximo estatus internacional al ser declarado como país libre de aftosa que no practica la vacunación. Habíamos logrado entrar al primer mundo sanitario. Desgraciadamente la gloria duró un suspiro, pues en el 2000 hubo aftosa en Paraguay (ocultado por supuesto) y partida de esos animales entraron de contrabando vía Formosa a la Argentina con destino final a Buenos Aires, llevando su carga viral a cuesta. Por unos meses se negó su existencia, pero Berhongaray, el secretario de Agricultura de aquel momento, no tuvo más remedio que salir a blanquear el insuceso cuando cientos de animales rengos y babeando, síntomas de la enfermedad, se mostraban por televisión en los campos bonaerense. El país tuvo millones de pesos perdidos, la pérdida de su estatus que nos retrotrajo al tercer mundo y el cierre fronterizo. Al revés de la trama, ahora Brasil cerraba y cuidaba sus fronteras con tanquetas incluidas apuntado las fronteras, como se vio en Bernardo de Irigoyen. (diario El Territorio, abril de 2001)

En Posadas, la ocultación insólita se dio cuando apareció la leishmaniasis en febrero de 2006 con varios casos reportados por profesionales privados. Al ser zoonosis es de notificación obligatoria por ley Nº 15465/64. Al punto se debió denunciar a Salud Pública de la Nación para que tomara e indicara las medidas necesarias. Esto no se hizo y desde esa fecha pasaron dos años sin que nada se hiciera. Al contrario, las autoridades municipales de esa época la mantuvieron oculta seducidas por gente de la Sociedad Protectora de Animales, devenidos en funcionarios de sanidad animal, que influenciaron para que el tema no se tratara y lo mantuvieran oculto creyendo que así salvaban la vida de los perros enfermos. Nada más patético que ocultar lo inocultable y este ocultamiento, similar a la epizootia de aftosa del 2000, fue más grave por tratarse precisamente de una zoonosis.

La reversión empezó a ejecutarse paulatinamente a principio de 2008 con las nuevas autoridades municipales presidido por el intendente Orlando Franco, poniendo en funciones a profesionales idóneos al frente de la Secretaría de Calidad de Vida. Comenzaron por refaccionar y trasladar edificios obsoletos y paupérrimos, adquirieron vehículos, jaula perrera para retirar animales enfermos, e instruyeron al personal y le dotaron con uniformes de protección y equipos modernos de control de plagas. No fue fácil. Fueron años de lucha incluido la instrucción y educación a la población para que Posadas tenga la enfermedad controlada.

Ejemplo de desidia fue la denuncia del Sindicato de Empleados Municipales del inhabitable edificio de Saneamiento Ambiental de Avenida Lavalle, por el peligro de infección del personal y de los vecinos por cuanto carecía de cloaca, y el pozo negro ubicado en la vereda desbordada frecuentemente (Diario El Territorio, noviembre de 2007). En la actualidad luce renovado y allí funciona el Departamento de Epidemiología.

Para concluir, nunca más vigente la premisa sanitaria: “Cuando por falta de controles técnicos fallan los teléfonos, la gente protesta. Cuando hay negligencia sanitaria, la gente enferma o se muere”.