El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, tiene Covid-19

El dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente que rige en Venezuela, anunció este jueves que dio positivo en un test de detección de COVID-19."Cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en COVID-19, desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado", informó en Twitter Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras el presidente Nicolás Maduro."Toda mi solidaridad (...) estoy seguro de que con tu fortaleza moral, espiritual y la protección de nuestro santo José Gregorio Hernández transitarás estos días de tratamiento y recuperación", reaccionó Maduro después de leer el mensaje publicado en redes sociales durante una alocución en el canal estatal VTV."Ya se encuentra descansando, está bien", agregó.Cabello, que dirige la Constituyente, órgano que en la práctica asumió las funciones del Parlamento (único poder controlado por la oposición en Venezuela), había suspendido el miércoles su programa televisivo semanal al alegar que estaba "luchando con una fuerte alergia".Maduro confirmó también que otro líder del chavismo dio positivo por el nuevo coronavirus: Omar Prieto, el gobernador del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), región donde se registra el mayor foco de la enfermedad en Venezuela."Dado que él no para, está en la calle, le hicimos las pruebas y resultó positivo para el coronavirus, es un guerrero, un hombre de calle, no para (...) en las calles protegiendo el pueblo zuliano", dijo Maduro sobre Prieto."He resultado positivo. Es el riesgo que, al igual, asumen nuestros médicos, enfermeros, bomberos. Estamos en batalla y estable", expresó Prieto en Twitter.Según las cifras oficiales, cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch por considerar que esconden una situación mucho peor, en Venezuela se confirmaron hasta el jueves 8.372 contagios y 80 muertes por la enfermedad.En las últimas semanas ocurrió una aceleración de los contagios que Maduro tildó de "preocupante".Pasaron 70 días entre el primer caso registrado y el número 1.000; y solo cuatro entre el caso 6.000 y el 7.000 y tres entre el 7.000 y el 8.000.