El nuevo dueño de Roma es organizador de safaris y coleccionista de aviones

Viernes 7 de agosto de 2020

Una importante noticia sacudió a la Serie A. Luego de varias semanas de negociaciones, Thomas Daniel Friedkin, más conocido como Dan Friedkin, CEO de ‘The Friedkin Group’, acordó la compra de la mayoría de las acciones de AS Roma en un monto cercano a los 591 millones de euros, según confirmó la propia institución en sus redes sociales.“Me complace confirmar que hemos llegado a un acuerdo con Friedkin Group para la venta de AS Roma. Firmamos los documentos y en los próximos días trabajaremos juntos para completar el proceso formal y legal que supondrá el cambio de manos del Club. En los últimos meses, Dan y Ryan Friedkin han mostrado total dedicación al querer concretar este acuerdo y liderar positivamente al Club. Estoy seguro de que serán grandes futuros propietarios de la AS Roma”, explicó James Pallota, quien en 2011 compró el club a cambio de 110 millones.El empresario es el CEO de The Friedkin Group, entidad que tiene ramificaciones en varios sectores (automotor, hotelero, aventuras y entretenimiento), posee una colección de aviones de combate y organiza safaris por África.