El negocio, más allá de la polémica

Jueves 6 de febrero de 2020

El afiche con el que Jimena Barón promocionó su nuevo tema musical, Puta, tuvo una repercusión negativa tal que la actriz tuvo que borrar el posteo y dar de baja el numero promocional.

La idea de Barón de provocar con la similitud de la gráfica con la de los carteles que ofrecen servicios sexuales en la vía pública fue duramente cuestionada y en Confrontados, César Juricich comentó: “Es verdad que le gusta el rebote mediático, pero también le gusta el dinero. Esta campaña le está dejando fortuna. Porque por cada persona que llamó al teléfono, alguien recaudaba dinero”.

Sorprendido, Rodrigo Lussich agregó: “Era un teléfono real que tenía un contestador automático que ahora no existe más, lo tuvieron que sacar de circulación”.

En medio de las dudas por si se pagó un costo extra, en el piso lo negaron y el conductor explicó: “Era un teléfono de la compañía discográfica de ella, nada es al azar”.

Con la polémica instalada, Barón explicó por qué lanzó ese provocador afiche, aseguró era para combatir el machismo profesando que las mujeres sean libres.

Sin embargo, esto fue el disparador para que Ángel de Brito recuerde que la actriz en 2017, puntualmente cuando trabajaba en la novela Quiero vivir a tu lado y su pareja de ficción era Darío Barassi. “De Jimena Barón conocemos los bueno, lo malo y lo regular. En una de las tiras en las que trabajó, ella no quería tener un actor al lado, que hacía de su pareja, que era gordo. Esto lo sabe todo Polka. Ella decía ‘yo, con este cuerpo, tan divina, no puedo salir con este gordo’. El gordo era Darío Barassi”, señaló el periodista en Los Ángeles de la Mañana, mientras los panelistas recordaron que cuando empezó Barón antes de sus cirugías no era tan perfecta

Por otro lado, Margarita Meira, presidenta de la Asociación Madres Víctimas de Trata alegó en ese programa: “Nos destruyó. Tenemos el corazón sangrando. Lo que más nos sorprende es que ningún fiscal la procese. Georgina Orellano ya sabemos que es proxeneta, no sé cuándo la van a procesar… Orellano no es prostituta, es proxeneta, vive de las chicas, de esos papelitos. Esos papelitos es trata de personas. La Ciudad de Buenos Aires tiene 1,200 prostíbulos, algunos lo llaman privados”.