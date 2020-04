El negocio forestoindustrial y su necesidad de reinventarse

Jueves 16 de abril de 2020

Por Aldo D. Grasso Ingeniero forestal - Consultor forestoindustrial

Desde la etapa más gloriosa que atravesó la actividad maderera de nuestro país, la que podría situarse en la primera década de este milenio, la cual duró hasta la crisis financiera generada por la burbuja inmobiliaria que afectó a su principal comprador, los Estados Unidos, a partir del 2008 y que paralizó por completo las exportaciones de productos manufacturados para la construcción, el sector foresto-industrial de maderas de reforestación ha ido perdiendo sistemáticamente rentabilidad, hasta llegar en la actualidad a la pérdida total de percepción de renta alguna, debido a causas que intentaré enumerar y encadenar en este artículo.

Siguiendo la cronología de los hechos a partir de dicha crisis americana, el sector productivo maderero supo, como de costumbre, redireccionarse a nuestro no siempre receptivo mercado interno, fortalecido para el caso por el auge de la construcción de aquellos años.

Ante la disminución en los años subsiguientes de dicha actividad, el sector siguió en su búsqueda constante de reubicación de su producción, en mercados más atractivos, logrando en parte su objetivo en el sector de la madera de packaging (empaque), incluso con algunas mínimas exportaciones de madera de pallets al sudeste asiático, propiciadas por algunas devaluaciones de nuestra moneda, que parecían permitir el retome de las exportaciones sectoriales, pero que consecuentemente se convertían en falsas expectativas debido al incremento comparable e incluso mayor de los costos internos respecto a dichas devaluaciones, principalmente en lo referido al transporte y a las logísticas portuarias.

Todos estos vaivenes de la faz comercial, incidentes lógicamente en el rédito final del negocio forestal, generaron hacia atrás en el resto de los eslabones de la cadena agregado de valor, la cual va desde el productor forestal, pasando por el primer y segundo transformador maderero (aserrador y remanufacturero) y sus servicios asociados (contratistas de elaboración de materia prima); no sólo una consecuente pérdida de rentabilidad, sino también desajustes en sus actividades genuinas, altamente necesarias para el eficiente desempeño del negocio. Los productores desatendieron el cuidado silvícola de sus bosques, los industriales no lograron afrontar una necesaria reconversión tecnológica, la cual se remonta, al último upgrade en tiempos de convertibilidad de la moneda, y los contratistas de servicios no sólo no han logrado reponer su equipamiento con mayor tecnología aplicada, sino tampoco llevar adelante un elemental mantenimiento de sus obsoletos equipos.

Todos estos pormenores y la gran dificultad de planificar, programar y definir un rumbo preciso de un negocio, sin mayores posibilidades reales de rediseño por tratarse de una actividad de mediano y largo plazos, originó consecuentemente y como es sencillo de advertir por lo resumido hasta el momento, bosques con madera de mala calidad, industrias obsoletas e ineficientes y prestador de servicios con absoluta incapacidad operativa y financiera para afrontar sus tareas; siendo esa es hoy, desgraciadamente, la realidad de sector forestoindustrial de la región.

Esta situación planteada de baja o nula rentabilidad y el consecuente decaimiento de la actividad, parecerían atribuirse únicamente a la particular conformación del sector en la provincia de Misiones, altamente atomizada en la propiedad e industrialización de su materia prima; pero Corrientes y Entre Ríos, a pesar de presentan otras conformación sectoriales y a su vez otra problemática, no escapan al deterioro general de la actividad, producto de la falta de rentabilidad.

Sólo las grandes compañías, algunas de ellas transnacionales instaladas en la región, lograron escapar de alguna manera de esta acuciante situación, debido mayormente al apoyo financiero recibido de sus casas matrices y por la posibilidad de acceder con industrialización propia al atractivo mercado de la celulosa y el papel, pero que en lo que respecta a la producción maderera, ni siquiera su posibilidad de producir volúmenes importantes y así licuar sus costos les ha permitido alcanzar rentabilidades, ni siquiera comparables a la de sus propias operaciones en otros países de América del Sur, como en nuestros vecinos Chile, Brasil o Uruguay.

Por todas estas cuestiones es que considero que el sector debe ser repensado y expuesto a un trabajo de reingeniería general, que analice a través de todos sus principales actores, otra vez y como en un principio, todas y cada una de sus parte componentes; el tipo de especies a implantar y con qué destino final de uso. Las bases de este replanteo podrán surgir nada mas de la observación y copia adaptada de otras regiones forestales del mundo, donde la convivencia entre las grandes compañías y la pymes sectoriales, se da de hecho y se retroalimenta. Las grandes compañías deciden la plantación de grandes extensiones y las pymes las ejecutan y cuida a través de sus empresas de servicios; mientras los mayores aserraderos producen volúmenes inmensamente grandes y difíciles de imaginar de madera, mientras pequeños y medianos industriales reconvertidos a remanufactureros lo convierten en productos intermedios y finales.

Siempre se ha dicho que el forestoindustrial es un “negocio de escala” y eso mal que nos pese a algunos, es así. Mucho ha hecho el sector, con aciertos y errores para constituirse en un sector de relevancia dentro de las economías regionales de este País, pero ha llegado el momento, de transitar los cambios necesarios para tramitar su supervivencia, por ello es que empresarios, profesionales e industriales y demás actores del sector, debemos abocarnos a la tarea de repensarlo, replantearlo y trazar las políticas indicadas que así lo permitan.

Hoy nos encontramos bajo el marco de esta pandemia mundial y si fuera cierto que ella permitirá el cambio de paradigma en muchos sectores y actividades, ojalá permita también, experimentar los cambios que el sector amerita y que los necesita al punto de que solo ellos permitan la su subsistencia de nuestro sector en nuestro país.