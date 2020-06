El mundo superó los 10 millones de casos y las 500.000 muertes

Domingo 28 de junio de 2020

Breves internacionales

En medio de una nueva ola de rebrotes en varios países, los casos de contagios de coronavirus en el mundo superaron ayer los 10 millones, según la plataforma Worldometers, considerado uno de los mejores sitios web de referencia para seguir las estadísticas de la pandemia.En tanto, las muertes causadas por el virus sobrepasaron durante la jornada de ayer las 500 mil, mientras que más de 5,4 millones de personas lograron recuperarse de la enfermedad.Además, más de cuatro millones de personas continúan recibiendo tratamiento médico (casos activos) por el Covid-19 en todo el mundo.Con más de 2,5 millones de casos y más 128 mil muertes por el virus, Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia de Covid-19. Brasil es el segundo país en el mundo en cantidad de casos y de muertes y tercero se ubica Rusia.“Esta no es sólo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores. Todos los países deberán adoptar un enfoque coordinado entre gobiernos y sociedad, construyendo una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar el impacto”, había advertido Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la OMS, el pasado 11 de marzo, el día que el organismo declaró que el coronavirus pasó de ser una epidemia a una pandemia.Hace algunos días, el propio Ghebreyesu advirtió que esperaba que el mundo llegue a los 10 millones de casos de coronavirus la semana que comienza mañana, sin que el continente americano alcance aún al pico de la pandemia.“En el primer mes de esta pandemia se comunicaron menos de 10.000 casos a la OMS. En el mes pasado, se comunicaron cerca de 4 millones”, alertó el director general de la organización en rueda de prensa telemática.“La epidemia en el continente americano es muy intensa, en particular en América central y Sudamérica”, destacó Michael Ryan, el director de emergencias sanitarias de la OMS.“Hemos constatado una tendencia contínua y preocupante, con muchos países que sufrieron aumentos del 25% al 50% (de casos) la semana pasada”, añadió.“Desgraciadamente, la pandemia no ha llegado a su pico en muchos países del continente americano”, resumió.De acuerdo con el último informe oficial difundido ayer, que agregó 279 muertes por la pandemia en las últimas 24 horas. Del total de nuevos fallecimientos, 242 pertenecen a la Región Metropolitana, epicentro de la pandemia.Luego de que el país abandonara el estado de alerta e ingresara en una etapa denominada “nueva normalidad”, siguen apareciendo focos de contagio, aunque de envergadura menor. ayer se reportaron 191 nuevos contagios y tres fallecimientos. Sin embargo, las autoridades aseguran que la pandemia sigue bajo control. Por primera vez en tres meses y medio, el país vive el primer fin de semana completo de libertad absoluta de circulación entre regiones.Cerca de 16 millones de franceses están llamados a las urnas para participar hoy en la jornada en la que se cumplirá la segunda vuelta de las elecciones municipales, en los 5.000 territorios en los que la primera vuelta no fue decisiva. Como medida de prevención contra el contagio de Covid-19, los sufragantes deberán cumplir con el uso de mascarillas de protección. Cada ciudadano q tendrá que llevar su propia pluma para firmar el registro y para elegir al candidato de su preferencia en el tarjetón que reciba de parte de los delegados de cada mesa.