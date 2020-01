El multimillonario japonés que irá de turismo a la Luna busca una novia que quiera ir con él

Martes 14 de enero de 2020 | 14:00hs.

Cuando SpaceX dio a conocer el nombre del primer particular que volaría con ellos alrededor de la Luna, el del multimillonario japonés Yusaku Maezawa, no es que fuese una gran sorpresa. Al fin y al cabo, ser multimillonario ayuda a pagar este tipo de cosas. Sin embargo, Maezawa parece decidido a controlar la historia de su viaje, y quiere que una cosa quede clara: no se trata solo de ir a la Luna, se trata de ir a la Luna con la mujer que ama.

Maezawa, de 44 años, ha comenzado a buscar una “compañera de vida” que lo acompañe en su pionero (y probablemente costoso) viaje a la Luna, que está programado para 2023. El viaje de Maezawa para encontrar el amor será recogido en el programa de televisión “Full Moon Lovers”, que será distribuido por Abema TV, una cadena japonesa que se emite por Internet.

En un comunicado publicado en la web de la cadena, Maezawa ha explicado que cuando le ofrecieron hacer el programa, se sintió superado por la “vergüenza y el orgullo” y pensó en negarse. Sin embargo, afirma que cambió de opinión cuando se dio cuenta de que “podría no volver a tener una oportunidad como esta”.

“A medida que me atenazan lentamente sentimientos de soledad y vacío, hay una cosa en la que pienso: amar a una mujer”, dijo Maezawa. “Quiero encontrar una ‘compañera de vida’. Con esa futura compañera, quiero proclamar nuestro amor y la paz mundial desde el espacio exterior”.

Sin embargo, el multimillonario, que consiguió su fortuna con la tienda de moda online Zozo, tiene algunos requisitos. El apartado de “Condiciones” de la página web establece que las personas interesadas en ser su pareja deben ser mujeres solteras de 20 años o más, tener una personalidad radiante, ser siempre positivas, estar interesadas en ir al espacio y dispuestas a prepararse para el viaje, y que quieran vivir la vida al máximo y desear la paz mundial.

El CEO de SpaceX, Elon Musk, anunció en septiembre que Maezawa sería el primer pasajero privado de la compañía. El multimillonario japonés, junto con un puñado de artistas, hará un viaje alrededor de la Luna en la nave Starship. Maezawa, que también es un gran coleccionista de arte, quiere que los artistas usen el viaje para crear un proyecto artístico en el espacio.

Según la página web que lanzó para el proyecto, titulado “#dearMoon”, entre los artistas podría haber pintores, músicos, directores de cine o diseñadores de moda, entre otros.

Aunque esta búsqueda de una novia puede parecer algo extravagante, Maezawa se ha hecho famoso por estas ideas extravagantes y locas, que algunos califican de trucos. En 2019, rompió el récord de retuits de Twitter cuando prometió dar 10.000 dólares a 100 usuarios de Twitter que lo siguiesen y lo retuiteasen. En Aquel momento, su post fue retuiteado 5,48 millones de veces.

Maezawa lanzó un concurso similar en Twitter el año pasado, prometiendo regalar 9 millones de dólares a 1000 personas. El multimillonario dijo que era parte de un experimento social para ver si el dinero haría más felices a aquellas personas. Desafortunadamente para algunos de nosotros que lo descubrimos tarde, el concurso se cerró el 7 de enero.

El período de solicitud para ser la “compañera de vida” de Maezawa e ir con él en su viaje alrededor de la luna se cerraba el 7 de enero. Abema TV ha adelantado que Maezawa tomará una decisión a finales de marzo. Aparentemente, dos meses es todo lo que se necesita para encontrar un compañero de vida.

Vía Gizmodo