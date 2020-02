El Motocross del Nordeste tendrá nueve fechas y presentará una nueva modalidad de carrera

Jueves 27 de febrero de 2020 | 23:30hs.





Otro cambio será la MODALIDAD DE CARRERA. La competencia constará de una serie clasificatoria (que sumará puntos para el Campeonato) y una final (que también otorgará puntos para el Campeonato) para cada categoría, la cantidad de vueltas para las etapas o mangas será de acuerdo a la longitud y el trazado del circuito.





El orden de llegada de la primera etapa o manga servirá para ordenar la grilla para la final y el orden de largada de la primera etapa o manga será de acuerdo a la posición en el campeonato. La sumatoria de puntaje de ambas etapas o mangas dará el ganador de la competencia, y en caso de empate será ganador el piloto que ganó la segunda etapa o manga.





El Puntaje para este año será Etapa o Manga: 1° 60 - 2° 56 - 3° 52-4° 48- 5° 44 – 6° 40 - 7° 36 - 8°32-9° 28 - 10° 24 – 11° 20 - 12° 16 - 13° 12 - 14° 08 - 15° 04.





Las Categorías de este año serán 11 (once) y estarán encuadradas de la siguiente manera:





Otro punto a tener en cuenta del Reglamento Deportivo serán las Inscripciones, que cerrará una hora antes de la largar la primera Etapa. “Por el sólo hecho de firmar la inscripción, la cual es una responsabilidad civil, los participantes deberán conocer y aceptar el Reglamento Deportivo del Campeonato y sus Anexos”, indicó el fiscalizador.





Los pilotos deberán presentar un certificado médico de aptitud física extendido por el Hospital de Área. Todas las competencias contarán con un seguro para el espectador. Los pilotos deberán hacer el Seguro Médico Contratado por el Fiscalizador en cada competencia (Cobertura Medico Deportiva), caso contrario no podrán participar de la misma. El valor del Seguro Médico para este año es de 3.000 pesos, 2.100 pesos y 1.500 pesos de acuerdo a la categoría que se inscriba (incluye seguro de vida por 1.000.000 de pesos). No se cobrará inscripción.





Se deja constancia que tanto los Organizadores del Evento como el Organizador del Campeonato NO se hacen responsables de lo que pueda suceder los días previos a la Competencia en el circuito para tal fin.

