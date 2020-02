El "montoncito", un nuevo emoji que genera confusión entre los usuarios

Domingo 9 de febrero de 2020 | 12:55hs.





Si cruzamos al océano y llegamos a Israel, un lugareño podría explicarnos que el viejo y querido montoncito allá se usa para pedir paciencia. Algo así como “dame un minuto” o “esperame, por favor”. En este sentido, en el sitio The Jewish News dicen que “finalmente los israelíes pueden decirle a alguien que esperen, con un emoji”.



Otra acepción, aunque llevando esos dedos pellizcados hacia la boca, es casi en cualquier lugar del mundo un efectivo modo no verbal de decir “tengo hambre” o “vamos a comer”. De acuerdo a BBC, en La India es una forma de preguntar si alguien desea una comida.



Un emoticón italiano

“Todos saben que los italianos hablan con sus manos. Pero durante mucho tiempo, no hubo un emoji inspirado en esta característica entretenida de mi gente”, comentó Adriano Farano, un empresario oriundo de aquel país europeo que impulsó la inclusión del nuevo emoji en la lista.





“Para todos los italianos que viven en el extranjero, la aprobación del emoji con los dedos apretados es una forma de unirse a la comunidad global de personas en el intercambio de una amplia variedad de estados de ánimo y sentimientos que reflejan tantos rasgos culturales y tradiciones”, agregó.



En concreto, en Italia el gesto se traduce por “¿qué querés?”. De hecho, es tan frecuente en ese lugar del mundo, que esa gesticulación ha sido durante mucho tiempo eje de bromas, como la que podés ver en el siguiente tuit.





Según cuentan en esta entrada, Farano se unió con un cineasta y creador de emojis, Theo Schear, para presentar una propuesta a Unicode. Lo hicieron en abril de 2019 mediante un documento que se estira en 14 páginas y a menos de un año el proyecto se concretó.





El emoji del montoncito llegará a mensajeros y redes sociales como parte de la actualización 13.0 de Unicode con un origen que ya conocemos; sin embargo, aquel no será su único significado, que sin dudas variará según quién lo use.



"En nuestro clima social cada vez más globalizado, este gesto ya no es exclusivamente un símbolo italiano o incluso mediterráneo”, señalaron en ese sentido los impulsores de este emoticón y cerraron: “La belleza de nuestra especie es comunicarse de formas diversas”.

Entre las 117 novedades que el consorcio Unicode aprobó recientemente para el catálogo de emojis aparece “pinched fingers”, un gesto que en este lado del mundo llamamos “montoncito” y que desde su llegada generó confusión entre los usuarios. ¿Cuál es su verdadero significado de esos dedos reunidos en una suerte de pellizco al aire? A fin de cuentas, ¿tiene un único sentido?Si en la Argentina alguien reúne sus dedos, igual que en el nuevo emoticón, apenas moviendo la mano y con gesto desafiante, la intención es decir algo así como “¿qué te pasa?”. En México eso cambia: la seña se usa para decirle a alguien que es un cobarde.