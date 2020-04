'El Mismísimo' denunció que le quemaron la casa en Los Helechos

Sábado 4 de abril de 2020 | 19:42hs.

Conocido por sus ocurrencias y frases pegadizas, ayer Osvaldo Suárez (34) -popular en las redes sociales como El Mismísimo Diablo- difundió un video donde relató que “quemaron” su casa en la localidad de Los Helechos.











El hecho se registró en la noche del viernes en el barrio La Báscula de Los Helechos, a unos 15 kilómetros del centro de Oberá. Las llamas destruyeron totalmente la vivienda en cuestión, aunque no hubo que lamentaron víctimas.





Al respecto, desde la Unidad Regional Dos de Policía mencionaron que el domicilio se hallaba desahitado desde hace alrededor de dos meses. El caso generó gran repercusión en las redes y muestras de solidaridad hacia la figura de Suárez, quien tiene gran cantidad de seguidores.











Consultados al respecto, fuentes policiales indicaron que el citado domicilio sería propiedad de la ex pareja de Suárez, una joven de 23 años. Asimismo, explicaron que en la denuncia radicada ante la comisaría de Los Helechos la damnificada no nombró a nadie como sospechoso, al menos hasta la víspera.

En el último año, la figura de Osvaldo Suárez ganó protagonismo en las redes. Oriundo de Jardín América, es padre de dos menores que hasta hace poco vivían en Los Helechos con su madre y actualmente residen en Oberá.











Si bien los videos los comenzó a hacer hace cinco años, y las risas eran en grupos de WhatsApp de amigos, se fueron viralizando hasta llegar a la masificación que tiene hoy en la provincia y alrededores.





Presentaciones en boliches y eventos son algunas de las consecuencias que aprovechó. En ese contexto, se hallaba en Posadas cuando se conocieron las restricciones por la pandemia y, por lo tanto, se vio obligado a realizar la cuarentena en la capital de la provincia.

Se lo notó visiblemente apesadumbrado y alejado del histrionismo que lo caracteriza, al tiempo que mencionó “más o menos sabemos quién fue”, en referencia al presunto autor del siniestro.“Les quiero contar que estoy triste porque me llamaron desde Oberá y me contaron que quemaron mi casa. Ya dimos parte a la autoridad y más o menos sabemos quién fue. Yo estoy en Posadas haciendo la cuarentena y mi familia está en Oberá. Gracias a dios no les pasó nada a ellos. Yo directamente no puedo salir de acá por el tema de la cuarentena”, comentó el damnificado en un video difundido ayer por la mañana.El Mismísimo trascendió la pantalla del celular y en toda la provincia se escuchan sus frases predilectas, como “qué imbécil”, con mucho énfasis en la E, o “aguante el reviro con huevens”.