El Mismísimo denunció que le quemaron la casa

Domingo 5 de abril de 2020

Conocido por sus ocurrencias y frases pegadizas, ayer Osvaldo Suárez (34) -popular en las redes sociales como El Mismísimo Diablo- difundió un video donde relató que “quemaron” su casa en la localidad de Los Helechos.Se lo notó visiblemente apesadumbrado y alejado del histrionismo que lo caracteriza, al tiempo que mencionó “más o menos sabemos quién fue”, en referencia al presunto autor del siniestro.El hecho se registró en la noche del viernes en el barrio La Báscula de Los Helechos, a unos 15 kilómetros de Oberá. Las llamas destruyeron totalmente la vivienda en cuestión, aunque no hubo que lamentar víctimas. Al respecto, desde la UR II de Policía mencionaron que el domicilio se hallaba deshabitado desde hace dos meses.El caso generó gran repercusión en las redes y muestras de solidaridad hacia Suárez, quien tiene gran cantidad de seguidores.“Les quiero contar que estoy triste porque me llamaron desde Oberá y me contaron que quemaron mi casa. Ya dimos parte a la autoridad y más o menos sabemos quién fue. Yo estoy en Posadas haciendo la cuarentena y mi familia está en Oberá. Gracias a dios no les pasó nada”, dijo Suárez en un video.