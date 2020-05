El misionero Sergio Romero instaló un parque en su casa y fue denunciado

Martes 12 de mayo de 2020 | 12:00hs.

El arquero argentino del Manchester United, Sergio Romero, fue denunciado por sus vecinos del barrio inglés Cheshire, donde tiene su mansión, debido a que no tenía permisos para montar el impresionante parque de diversiones que apareció en el jardín frontal, por lo que se vio obligado a desarmarlo.Chiquito quería agasajar a sus hijas e instaló en su casa estructuras valuadas en 24 mil euros que simulaban uno de los mejores parques del mundo, pero el ayuntamiento de Wilmslow comenzó a recibir llamados por parte de los habitantes del barrio Cheshire.Segú publica The Sun, ninguno de los habitantes de la zona fue consultado para montar el parque de diversiones.El exarquero de la Selección Argentina habita en ese barrio una mansión valuada en 3.2 millones de euros junto a su mujer, la exvedette Eliana Guercio, y sus tres hijas: Jazmín, Chloe y Meghan.La información fue dada a conocer por el diario inglés The Sun, que además reportó algunas de las quejas de los vecinos del arquero surgido en Racing. "Esta enorme instalación es más propia de un parque de atracciones que de una tranquila calle residencial", se queja uno de ellos.El parque de juegos elegido por Chiquito Romero, conocido como Double Whammy, consta de un castillo de 3,6 metros de altura, varios toboganes de 3,2 metros y un refugio a 4,2 metros, todo ello además en unos colores impactantes que, según los denunciantes, "distraen a los conductores que pasan por delante"."Normalmente una estructura como esta se coloca en el jardín trasero", sugirió uno de los habitantes del barrio, mientras que otro agregó: "No solamente es demasiado grande, sino que es una distracción". El inspector del ayuntamiento coincidió con ellos en su desmesurado tamaño y en el impacto que tiene "en el panorama de la calle y en el vecindario en general".