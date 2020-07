El misionero Sergio Romero, en la mira del Leeds de Bielsa

Domingo 26 de julio de 2020

Marcelo Bielsa logró el histórico regreso a la Premier League con el Leeds United y el Loco no quiere pasar desapercibido en la máxima categoría del fútbol inglés. Es por eso que quiere reforzar el equipo. Uno de los principales nombres es el de James Milner, hoy en Liverpool, surgido de las inferiores.En el arco, todo indica que el español Kiko Casilla no seguirá en el club, por lo que el técnico argentino puso sus ojos en dos compatriotas: Sergio Romero y Emiliano Martínez, según afirma el medio británico The Sun.